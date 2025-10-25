　
國際

台灣透過MEGA陣營向川普喊話！白宮默許支持

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲台灣透過MEGA陣營向川普傳達意見，白宮支持。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

由於無法直接與美國總統川普通電話，台灣政府在特殊外交處境下，找到了另一條傳達意見的途徑，透過「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營展開對話，藉此向川普傳達意見，且據稱獲得白宮默許支持。

根據《路透社》報導，川普今年初重返白宮後，在對中國聲稱擁有主權的台灣問題上立場搖擺不定。一方面，他宣稱中國國家主席習近平向他保證，在其任內不會對台動武，但另一方面，他迄今尚未批准任何新的對台軍售。

四名匿名的台灣高層官員透露，隨著川習兩人預定於下週在南韓會晤，台北方面對「被出賣」的憂慮升高，擔心川普可能在談判中犧牲台灣利益。這些官員指出，政府正透過各種非正式管道，向美方尤其是MAGA支持者強調台灣自我防衛的決心。

「全台灣都在擔心這件事，政府的責任是確保那種情況不會發生。」一名台灣官員說。由於雙方缺乏正式外交關係，總統賴清德及團隊無法直接接觸白宮，只能轉而接觸美國保守派媒體。

賴清德本月接受保守派主持人巴克・塞克斯頓（Buck Sexton）專訪，該節目《The Clay Travis ＆ Buck Sexton Show》在美國數百家電台播出。另一名官員表示，「我們不能直接打電話給川普，所以必須找到其他能與他對話的方式。」

▲▼ 美國白宮,美國國旗。（圖／路透）

▲台灣透過MEGA陣營向川普傳達意見，白宮支持。（圖／路透）

據一位美國官員透露，川普政府內部官員曾鼓勵台灣透過「新媒體」與「真正的美國人民」接觸，而非侷限於自由派菁英。該官員強調，美台在安全、科技與製造領域維持緊密合作，並保持多層級的「密切且持續聯繫」。

賴清德在節目中表示，如果川普能讓中國放棄對台動武，應當獲頒諾貝爾和平獎。塞克斯頓隨後在社群平台X發文大讚台灣，「非常推薦美國人來訪，這裡的人都熱愛美國。」第三名台灣官員則說，這次的專訪對台灣相當有利。

台灣總統府回應稱，與美方的溝通「順暢無礙」，並將持續推動跨黨派的挺台網絡。美國國務院發言人則重申，美方對台灣的「持久承諾」超過四十年，立場未變。

賴清德近日於安全論壇中向來訪外賓表示，「以實力確保和平、以合作強化安全，是我們的目標。」美國保守派政治行動委員會主席施拉普（Matt Schlapp）也在會上強調，台美安全夥伴關係「不應被削弱，川普總統理解這點」。

最後一名台灣官員則表示，「美國不能拋棄台灣。美國的偉大在於戰略地位，這一切與台灣息息相關。」

受東北季風影響，中央氣象署今（24）日晚間發布豪雨特報，北台灣再陷濕涼天氣。氣象署指出，今晚至明（25）日清晨，台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸與宜蘭地區也不排除出現局部大雨，提醒民眾嚴防短延時強降雨、強陣風，山區務必注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區則應慎防積水。

台灣川普外交美國政府北美要聞

