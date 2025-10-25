　
國際 國際焦點 北美要聞

普丁特使低調訪美　強調「美俄對話仍未中斷」

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的投資與經濟合作特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。（圖／路透）

▲俄羅斯投資與經濟合作特使德米崔耶夫。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

儘管美俄關係因制裁急速降溫，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的投資與經濟合作特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）仍於本週前往美國佛羅里達州，預計將在邁阿密與美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）會晤，持續推進雙邊對話。

德米崔耶夫24日證實，他此行是「早已計畫的訪問」，並在社群平台X上強調，「已抵達美國，繼續美俄對話——這次訪問是基於美方早先的邀請。這樣的對話對世界至關重要，必須在尊重俄羅斯國家利益的基礎上持續進行。」

根據POLITICO報導，魏科夫長期負責川普政府的對俄事務，過去多次在克里姆林宮與普丁會面，被視為俄方首選的對話窗口。白宮官員也證實，兩人確定於週六（當地時間）在邁阿密會談。

德米崔耶夫則對《路透社》表示，儘管美方近期對俄採取「不友善舉動」，但這次會面並未被取消，「這正說明美俄對話仍在持續。」他警告，美國制裁俄羅斯石油公司（Rosneft）與盧克石油公司（Lukoil）的舉措適得其反，只會讓美國加油站的汽油價格更高。

川普日前宣布，出於「時機已到」的考量，正式對俄羅斯祭出新一輪制裁。這項決定標誌著他在烏克蘭戰爭議題上立場的重大轉變，從過去試圖以外交與勸說方式施壓普丁，到如今以經濟制裁展現強硬態度。

消息指出，川普原本計畫與普丁於布達佩斯舉行第二次峰會，甚至一度授權國務卿盧比歐（Marco Rubio）籌備相關事宜，但雙方立場在通話後陷入僵局。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）明確拒絕川普提出的「立即停火」構想，堅稱「必須先解決戰爭根本原因」才能停火。

雖然布達佩斯峰會暫時擱置，但德米崔耶夫此行再度表明克里姆林宮仍願意維持溝通。他強調，「美俄關係仍需對話，前提是雙方必須互相尊重彼此的核心利益。」

10/23 全台詐欺最新數據

480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

俄羅斯美國普丁川普北美要聞

