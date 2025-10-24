偏鄉也能AI找職涯！　永康就業中心就業服務專車到山上區

▲永康就業中心於山上芭樂節設定就業服務專區，提供履歷健檢與徵才媒合服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部雲嘉南分署永康就業中心，24日首度在偏鄉導入「AI職能速測平台」，於山上區「芭樂產業文化節」推出就業服務專車、徵才媒合、物資捐贈與視障按摩等服務，讓科技與溫情並行，為偏鄉居民打開就業新契機。

永康就業中心與山上區農會合作，在活動現場設定「就業服務專區」，提供履歷健檢、職缺媒合、職涯諮詢等服務，同時整合宏遠興業、宏佳騰動力科技、亞獵士等在地企業釋出81個職缺，協助民眾就近就業。現場人氣滿滿，不少民眾排隊體驗，一邊逛芭樂節、一邊找工作，氣氛熱絡。

本次最大亮點為首次導入的「AI職能速測平台」。民眾只要使用手機或平板登入，就能即時檢視自己具備的職能與理想職缺的差距，並連結政府職訓課程與就業資源，從認識自我、精進技能到就業規劃一次到位，形同行動版的職涯導航站。民眾林先生笑說：「原來自己已經具備不少條件，只差臨門一腳，這平台真的很實用！」張小姐也表示，透過AI比對後更有勇氣面對轉職與未來。

除了科技力，活動也充滿人情味。現場規劃視障按摩區，讓民眾在放鬆紓壓之餘支援視障朋友就業；永康就業中心更結合企業力量捐贈衣物與生活物資給弱勢家庭。「求職骰骰樂」互動遊戲吸引不少親子同樂認識就業資源。主任李奇玫表示，未來將持續深入偏鄉，結合更多產業與社會力量，打造科技與貼心並進的就業服務模式，讓每個人都能看見自己的可能，走出屬於自己的職涯路。