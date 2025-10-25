郭正亮預言川習會「川普不會講1句話」　對賴清德是重大打擊

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平30日將在南韓慶州的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行會談，據傳可能會談及台灣議題。對此，前立委郭正亮認為，川普應該是在明年1月才會談到台灣，他覺得川普不會講出支持和平統一，但可能會說美國樂見有可控的、和平解決兩岸的方案，「可是這個基本上對賴清德就是重大打擊，因為台獨就沒有了。」

▲川普30日將與習近平進行會談。（資料照／路透）

近期因稀土限制，美中關係再度緊張，川普與習近平30日將在南韓慶州的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行會談，這也是川普今年1月重返白宮以來，兩位領袖首度面對面接觸。外界分析，舉行會談顯示雙方皆有意緩和緊張情勢並重啟談判。

前立委郭正亮24日在政論節目「大大平評理」中提到，川普應該明年1月才會談到台灣議題，在APEC講台灣太奇怪了，況且台灣議題、半導體議題不是川普一個人能決定的，這是美國的2張王牌，不可能輕易就拿出來，也不可能一個人說了就算，這2個都是核心議題，民主黨、共和黨都有共識，台灣也一樣，至少到目前為止都是希望和平解決，所以這2個議題不是川普一個人可以改變的。

郭正亮接著指出，必須要背後有東西撐著，川普才能講出來，美國從來沒有任何外交政策是由總統一個人說了就算，大家不要太過高估總統的權力，就像當初尼克森擔任美國總統時之所以能夠成功，不是權力大，而是「聯中制俄」被民眾廣為接受，比較符合美國的利益。

所以郭正亮認為，川普不會講出支持和平統一，但可能會說美國樂見有可控的、和平解決兩岸的方案，「可是這個基本上對賴清德就是重大打擊，因為台獨就沒有了。」