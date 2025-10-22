大票護航坤達！女律師「曾是Energy派」搖頭嘆：逃兵一樣犯法

▲坤達涉嫌逃兵。（圖／機場聯誼會提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

坤達承認15年前錯誤申請免役、涉嫌逃兵案，引起網路炸鍋。莫莉律師在Threads表示，坦言閃兵案中，讓她最難過的就是坤達，「因為當年我是Energy派，本命就是阿弟跟坤達」，但她同時強調「犯法就是犯法，顏值、人品都不是減刑事由」，貼文掀起廣大迴響。

莫莉律師直言，她認為性侵犯、詐欺犯一樣可惡，「那逃兵不是也一樣犯法嗎？」說她看到有粉絲用坤達的顏值、人品護航，真的蠻難過的，「顏值、人品在法律上都不能作為減刑事由，不然長得醜的是要加重其刑嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她進一步解釋「自首」與「投案」的法律差異，「已知被告、犯罪事實，這叫投案；要是偵查機關完全不知道，你主動出面才叫自首。」她無奈說，坤達應該熟悉偵查程序，「可惜這次你要坐底下被告席。」

最後，她還貼出木曜曾拍攝一日檢察官的節目截圖，「換個角度想，坤達應該比較知道偵查庭複訊要怎麼進行，可惜這次你要坐底下被告席」，文末直嘆「唉，好難過。」另在留言中補充坤達認罪了，「但對於是誰介紹閃兵集團表示忘記了，一個忘記就算了，還集體忘記，檢察官還不往這塊查？」

貼文引發議論，「終於有粉絲講人話了」、「不管怎樣，逃兵就是犯兵役法，與妨害兵役治罪條例，再一條偽造文書罪。該罰就是要罰，該刑責就是刑責，要不然對不起我們這些老實入伍服役的人」、「重點是，第一波爆發出來，被記者問還在裝死，真的不見棺材不掉淚」、「蠻欣賞他的，失望歸失望，但還是接受司法的審判。」