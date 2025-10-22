一票人力挺坤達！不捨喊「現在的他有目共睹」：會等他回來

▲坤達抵達永和分局。（圖／記者陸運陞攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人謝坤達被爆15年前申請免役涉嫌造假，隨後親發聲明認了「錯誤申請免役」，強調將提前返台配合偵辦，並願意承擔法律責任。事件引發網路熱議，不少人對他失望，也有粉絲仍力挺，「人都會犯錯，態度才是重點」、「不管怎樣，我還是喜歡他」。

原PO在Threads轉發坤達聲明全文，內容提到「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，深感自責。」聲明指出，他當時人在國外工作，一得知消息立刻取消行程，將提前返台全力配合司法調查，「不敢奢求原諒，只希望未來能以實際行動重拾大家的信任。」

貼文底下網友意見兩極，有人直言「逃兵就是不行，請乖乖受法律制裁」、「這種道歉文說有真心我也是笑笑」，也有人質疑「錯誤申請免役到底是什麼意思？有開刀還是假開刀？」更有人認為公司聲明文字模糊、觀感更糟，「這段不是說他申請免役過了嗎？整份道歉怪怪的。」

但仍有不少粉絲表達不捨與支持，「人都會犯錯，重點是做錯後的態度」、「年輕時的錯誤決定，現在的他大家有目共睹」、「雖然他犯錯了但依然喜歡」、「不管達達怎樣，我都喜歡他」。也有人感嘆，「他木曜運動會不是超猛的嗎？怎麼會這樣⋯⋯」、「我也最喜歡他了」、「希望他能誠實面對錯誤，重新開始」、「如果他願意承擔一切，我會等他回來。」