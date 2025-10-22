　
社會焦點

修杰楷、陳柏霖「通緝犯規格」上銬！林智群搖頭：名人被拿來當工具

記者劉邠如／台北報導

藝人修杰楷、陳柏霖、坤達等人涉入「逃兵案」，近日陸續被檢警拘提到案，修杰楷在住家被上銬、坤達則在桃園機場落地後遭上銬帶走，畫面曝光後引發輿論譁然。對此，律師林智群受訪時分析，檢警拿出「對待通緝犯規格」來處理看似並沒有逃跑理由的明星們，目的恐只是在殺雞儆猴增加新聞曝光，對於案件沒有幫助，他也「無法認同」！

林智群指出，遭女星指控下藥性侵的龔益霆，是收到檢方傳票通知，只要按時出庭就不會被上銬；但修杰楷、坤達的情況不同，檢方直接申請拘提，警方上門執行，過程中依法可以上戒具，但是否必要，應「審慎判斷」。

他指出，在這起案件裡，這些人看似都並沒有逃跑不面對的動機：「這幾個人沒有要跑，坤達都從加拿大飛回來處理，你覺得他會跑嗎？如果他真想逃，就不會特地回台灣。」

▲坤達閃兵移送。（圖／記者陸運陞攝）

▲坤達閃兵移送，雙手遭上銬。（圖／記者陸運陞攝）

▲修杰楷新北檢複訊結束。（圖／記者陳以昇攝）

▲修杰楷被逮捕時，孩子也目擊父親被上銬。（圖／記者陳以昇攝）

他指出，按一般程序，檢方應先發傳票傳喚，若多次不到才會申請拘票，「但這次看起來，他們根本沒有收到傳票，就直接派警察登門帶走，程序上太粗糙。」他呼籲地檢署應該更細膩地處理，「尤其當事人家裡有小孩，小朋友看到爸爸被上銬帶走，會以為犯了什麼大罪，心理上會受到影響。」

他強調且拘提可以理解，但「上銬這件事我覺得沒有必要」，因為藝人有固定住所與工作，「這樣的作法看起來只是增加新聞性、話題性，甚至對嫌疑人造成尊嚴上的羞辱，對案件本身沒有任何幫助。」

林智群表示，依《妨害兵役治罪條例》第三條，逃避服兵役者可處五年以下有期徒刑；若涉及偽造體檢資料，還可能觸犯《刑法》偽造文書罪。但他強調，以修等人狀況，他預估，實務上最後判刑約為二至四個月，並可緩刑或緩起訴，且會要求公益回饋，「像這種名人案件，可能會安排公益講座、繳庫捐款等，時數約四、五十小時。」他語氣嚴肅地說：「兵役逃避確實是錯，但不至於要用重大通緝犯的規格去對待他們。」

對於外界質疑檢警此舉是刻意藉名人製造震懾效果，林智群直言：「我覺得確實有震懾的效果，但任何個案都不應該拿來作為震懾其他潛在被告的工具。」他進一步說：「你是說，因為他們是名人，所以我們想要把他當工具，來做一個警惕的效果，所以在媒體面前給他上銬？上銬這個行為跟你要潛在達到震攝其他潛在犯罪者，這之間的關聯性有沒有存在？可不可以用這種方式去達成目的，有沒有符合比例原則？我覺得都值得討論。」

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

▲藝人陳柏霖（左1）、修杰楷（左2）、張書偉（右2）、棒棒堂小杰（右1）涉閃兵，遭拘提到案。（圖／記者陳以昇、陸運陞攝）

 
修杰楷、陳柏霖「通緝犯規格」上銬！林智群搖頭：名人被拿來當工具

相關新聞

即／坤達50萬交保！雙手合十道歉：讓很多人失望

即／坤達50萬交保！雙手合十道歉：讓很多人失望

新北地檢署針對藝人閃兵案展開第3波行動，涉案5名藝人中的Energy成員坤達，因節目錄影飛至加拿大溫哥華，直到今(22日)清晨6時許飛返桃園機場，才被拘提至永和分局，移送新北地檢署複訊後，中午檢方諭知50萬元交保。坤達步出地檢署時向社會大眾致歉，「會全力配合調查」。

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

即／坤達承認花錢閃兵！　50萬交保

即／坤達承認花錢閃兵！　50萬交保

閃兵偽造高血壓「痛苦過程曝光」！醫嘆：恐回不來

閃兵偽造高血壓「痛苦過程曝光」！醫嘆：恐回不來

閃兵遭上銬　林智群愣：手段可再細緻一點

閃兵遭上銬　林智群愣：手段可再細緻一點

