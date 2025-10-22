曾遭知名總理毆打強暴！　美「淫魔富商」受害者遺作再揭秘

▲朱弗里在死後出版的回憶錄《無人之女》中揭露更多秘辛。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國已故「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）誘騙未成年少女賣淫，牽連多名全球權貴。其中，因指控英國安德魯王子而登上媒體版面的受害者朱弗里（Virginia Giuffre）在死後出版的回憶錄中寫道，自己曾被一名知名的「總理」毆打並強暴。

根據CNN報導，朱弗里在死後出版的回憶錄《無人之女》（Nobody’s Girl）中，揭露令人震驚的新指控，稱自己曾遭一名知名的總理殘酷毆打與強暴，甚至一度以為自己會以性奴的身分死去。

朱弗里在書中回憶，她被艾普斯坦及其朋友圈「借給無數富有又有權勢的人」，多次遭到羞辱、毆打與虐待，「有時甚至被掐到昏迷、打得遍體鱗傷。我真的以為自己會死成一個性奴。」

在美國版本中，朱弗里聲稱自己曾被一名「我在法律文件中刻意只稱為『知名總理（well-known Prime Minister）』」的男子強暴；而在英國版本中，這段文字幾乎相同，但改稱「前部長（former minister）」，目前外界不清楚這個差異的原因。

▲朱弗里稱曾遭艾普斯坦、安德魯王子侵犯。（圖／達志影像／美聯社）



朱弗里描述，在艾普斯坦位於加勒比海的私人島嶼上，她被「賣給一名比任何人都更殘暴的男子」，當時她才18歲。「他一再掐住我的脖子直到我昏過去，並以看到我害怕求饒為樂。最可怕的是，這名總理在傷害我的時候還在笑，當我求他停手時，他反而更興奮。」

她寫道，「我事後哭著求朱弗里不要再把我送回去，我跪下懇求他。我不知道他是怕那個男人，還是欠他人情，但他冷冷地說，『這種事有時候會發生。』」

這本名為《無人之女》的回憶錄於她在澳洲自殺身亡6個月後出版，書中詳述她年少時遭受的殘酷性虐待，以及多年來為自己和其他受害者爭取正義的歷程。

而在眾多與艾普斯坦關係密切的名人中，英國安德魯王子（Prince Andrew）再度被推上風口浪尖。朱弗里曾指控，自己未成年時被艾普斯坦「販運」與安德魯發生性行為。雖然安德魯始終否認，並聲稱從未見過她，但他最終仍於2022年以巨額和解金結束民事訴訟。

在外界持續批評下，安德魯日前宣布放棄「約克公爵」（Duke of York）等王室頭銜，表示「決定把家庭與國家的責任放在第一位」，但仍保有「王子」（Prince）身分。外界認為，朱弗里的遺作將讓這起纏繞英國王室多年的醜聞再度延燒。

朱弗里2025年04月在澳洲尼爾加比（Neergabby）一座農場自殺離世。

ETtoday新聞網提醒您：

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

自殺防治諮詢安心專線1925；生命線協談專線1995。