雙普會喊卡！　川普：不想白費力氣

▲川普與普丁今年8月於阿拉斯加舉行峰會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日表示，原定與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）針對烏克蘭戰爭舉行的面對面會談已暫時擱置，強調他「不想開一場白費力氣的會議」。

根據BBC報導，川普21日在白宮受訪時指出，原定與俄羅斯普丁針對烏克蘭戰爭進行的面對面會談被擱置後，他不希望開一場白費力氣的會議，而會談破局的關鍵在於莫斯科拒絕沿現有前線停火。

白宮官員稍早透露，目前「近期內沒有」舉行川普與普丁會面的計畫，這與川普上週曾公開表示「雙方將於兩週內在布達佩斯舉行會談」的說法形成對比。

此外，原訂由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行的前期會談也取消。白宮稱兩人已透過電話進行「富有成效的交流」，不再需要面談。

白宮決定擱置會談，被外界視為避免重演8月於阿拉斯加舉行、但最終毫無成果的峰會。一名歐洲外交官向《路透社》表示，「我猜俄羅斯開出的條件太多，美方看出川普在布達佩斯談判不會有結果。」

川普20日表態支持基輔與歐洲領袖共同提出的停火提案，內容是凍結戰線於現狀，「就照現在這樣切開吧，我說過，切到戰線就停下，回家吧，別再打了，別再殺人了。」

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應，俄方立場從未改變，仍堅持烏克蘭必須全面撤出東部戰區。

拉夫羅夫則強調，俄羅斯只關心長期且可持續的和平，並暗示凍結前線只會造成暫時停火，必須處理「衝突的根本原因」，包括要求承認俄方對頓巴斯（Donbas）的完全主權及烏克蘭去軍事化，這項要求對基輔與歐洲國家而言難以接受。

歐洲領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）21日共同發表聲明，強調任何終戰談判都應從凍結現有前線開始，並指責俄羅斯對和平並不認真。

澤倫斯基表示，前線談判是「外交的起點」，但俄羅斯竭盡全力避免踏入外交途徑。他補充說，唯一能讓莫斯科「正視問題」的議題，是美國是否提供烏克蘭長程武器。