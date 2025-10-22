川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

▲川習會有望下周登場。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普21日表示，他預期下周於韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會中，將與中國國家主席習近平達成「良好」的貿易協議；不過，他也不排除這場備受矚目的雙邊會談可能臨時取消。

川普自9月19日宣布將與習近平會面後，對這場峰會的態度一直反覆，一方面宣稱將如期出席，一方面又曾揚言取消。川普21日於白宮與共和黨籍參議員共進午餐時表示，「我們將會有一份公平協議，我認為這次會談將非常成功。確實，許多人正引頸期盼。」

不過川普隨後補充說，「（這場會談）也許不會發生。情況可能有變，例如有人可能會說，『我不想見面，氣氛太僵了。』但實際情況並不糟糕。」

這次預定於韓國舉行的APEC峰會，將是川普重返白宮後首度與習近平會面，兩人上次面對面會談已是其前一任總統任期內的事。川普先前曾表示，若此次峰會順利，將於2026年初訪問中國，「行程大致已經排定」。

由於中國政府本月稍早宣布擴大對稀土礦的出口管制，引發川普不滿，他一度表示將取消與習近平的會談，並揚言對中國祭出更高的關稅。不久後，他又改變立場，恢復原先安排。

除中國議題外，川普近日也將目光投向俄羅斯。他16日對外表示，預計兩周內於匈牙利布達佩斯會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），討論烏克蘭戰爭情勢。不過白宮21日對此做出澄清，指出「近期」並無安排川普與普丁會談的計畫。