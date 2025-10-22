　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習會將登場　前美駐中大使：台灣議題為紅線不能讓步

▲▼美國,中國,台灣,川普,美中台。（圖／路透）

▲台灣議題是談判中的「紅線」，美國不該在任何形式下對北京讓步。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美中領袖會晤預計下週於APEC峰會期間登場，美國前駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）對此公開表示，台灣議題是談判中的「紅線」，美國不該在任何形式下對北京讓步，甚至連暗示都不可有。

勃恩斯：不能對中方在台灣問題上有絲毫讓步

根據《中央社》報導，即便川普與習近平的會談尚未最終敲定，勃恩斯21日在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）舉行論壇時便語氣強烈指出，美國絕不能接受中方關於改變對台立場的要求，這是談判能否成功的關鍵所在。

他提到，中國領導階層近來頻頻釋出訊號，意圖要求美國在對台政策上進行調整。根據《華爾街日報》報導，習近平甚至希望川普在追求中美貿易協議之際，做出「反對台獨」的明確表態，超越拜登政府時期「不支持台獨」的立場。

對此，勃恩斯警告：「我們連釋出讓步的訊號都不能有。」他強調，從1972年中美破冰至今，美國政府始終堅守「一中政策」，並持續依據1979年《台灣關係法》履行對台灣及其人民的承諾，這是不可動搖的根本立場。

北京施壓放寬科技管制　勃恩斯籲勿妥協

除了台灣議題，勃恩斯也提及中方試圖要求美方解除對軍民兩用技術的出口限制。他引述《金融時報》與《華爾街日報》指出，北京正極力尋求鬆綁先進晶片等關鍵技術的輸出管制。

勃恩斯認為，這些限制之所以存在，是為了防止中國軍方掌握人工智慧相關的尖端科技，進而在印太地區與美軍競逐主導權，因此美方不應對此退讓。

川習會仍未定案　勃恩斯：雙方應持續溝通

雖然川普日前宣布將與習近平會晤，但近日又改口稱可能取消行程。勃恩斯則認為，兩國元首面對面溝通是正面發展，「沒有對話渠道，反而容易引發誤判」。

他以2022年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後為例，當時中方一口氣中斷美中8條溝通管道，直到三個月後才重新恢復聯繫。而正當溝通剛恢復之際，又發生中國偵察氣球飄入美國領空的事件，導致雙邊關係再度緊張。

勃恩斯回憶，北京當時因氣球遭擊落而召見他，並要求美方對危機負責，其後中方更對後續三年的會議採取抵制態度。他直言，當兩國的財政部長、國防部長甚至貿易代表等無法保持穩定互動時，對雙邊關係極為不利，尤其在軍事層面若發生擦撞，美方仍需有基本的溝通機制來防止衝突升級。

駐中經驗豐富　卸任後投身學界

勃恩斯於2022年出任美國駐中大使，直到今年初卸任，任內經歷多場外交風波與敏感時刻。他曾任美國駐北約（NATO）大使，亦曾統籌來自48個美國政府部門派駐中國的代表。卸任後，他轉往哈佛大學甘迺迪政府學院（John F. Kennedy School of Government）任教，持續關注美中關係發展。

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

