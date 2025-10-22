川普喊「司法部欠錢」索2.3億美元　若獲賠將全數捐出

▲川普正向美國司法部提出高達2.3億美元的索賠。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國媒體稍早披露，總統川普（Donald Trump）正向美國司法部提出高達2.3億美元（約台幣75億）的索賠，理由是過去聯邦調查造成龐大法律支出與權益受損。川普本人則回應指，自己並未親自參與索賠程序，「如果真的拿到，我會全捐給慈善團體。」

根據《路透社》報導，川普陣營已向司法部提出兩項行政索賠，這是訴訟前常見的程序。第一項於2023年底提出，針對聯邦調查局（FBI）及特別檢察官對2016年大選中俄羅斯干預及川普競選團隊與俄方關聯的調查。

第二項則在2024年中提出，指控FBI搜查海湖莊園（Mar-a-Lago）時侵犯隱私，並指控司法部惡意起訴涉密文件案。

川普21日受訪時表示，自己並未親自參與索賠程序，「我根本沒跟他們（律師）討論這件事。我只知道司法部欠我一大筆錢。不過我不是為了錢，如果真的拿到，我會捐給慈善團體或什麼的，全都捐出去。」他同時再次批評司法部操弄選舉。

目前，這兩項索賠仍在行政審查階段，尚未進入法院訴訟程序。針對司法部官員是否在審查此案時可能出現利益衝突，司法部發言人吉爾馬丁（Chad Gilmartin）僅回應，「在任何情況下，所有司法部官員都遵循職業倫理官員的指導。」