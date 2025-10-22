羅浮宮劫案損失慘重　法國檢察官：財損估逾31億元

▲羅浮宮內「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon）展品遭竊。（示意圖／記者閔文昱攝）



記者張靖榕／綜合報導

法國羅浮宮博物館（Louvre Museum）發生重大竊案，一夥蒙面竊賊於19日潛入館內，偷走9件珍貴的19世紀王室珠寶，初步估計造成損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3400萬元），引發法國各界對博物館維安問題的高度關注。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）接受法國RTL廣播電台訪問時表示，館方初步估算的財損為8800萬歐元。不過她也指出，若竊賊將珠寶熔化變賣，實際換得的金額可能遠低於這個估值。

法國文化部已證實，共有8件館藏文物被盜，包含瑪麗艾蜜莉王后（Queen Marie-Amelie）與奧坦絲王后（Queen Hortense）的珠寶冠冕與藍寶石項鍊、耳環；拿破崙皇帝（Napoleon）之妻瑪麗路易絲皇后（Empress Marie-Louise）套組中的祖母綠項鍊與耳環；一枚聖物匣式胸針，以及拿破崙三世（Napoleon III）皇后尤吉尼（Empress Eugenie）的冠冕與胸衣飾（胸針）。竊賊雖盜走9件文物，但其中尤吉尼皇后的后冠在逃逸過程中掉落受損。羅浮宮官網指出，這頂后冠鑲有1,354顆鑽石與56顆祖母綠寶石。

調查人員初步確認有4人涉案，現場遺留有指紋，目前正在進行比對分析。犯案後，這4名竊賊騎乘摩托車逃離現場，警方正調閱羅浮宮周邊與巴黎主要幹道的監視器畫面追查行蹤。

為全力偵辦此案，法國當局已動員一支60人的特別調查團隊，初步研判此案是由具組織性的犯罪集團所策劃，並由專業團隊快速執行。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）指出，整起竊案僅耗時7分鐘，顯示竊賊行動老練，並不排除有「外國人」參與。

事件爆發後，外界紛紛質疑羅浮宮安保系統是否出現漏洞。法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）對此表示，館內維安確實存在薄弱環節，需立即檢討並加強防範措施，以避免類似事件再次發生。