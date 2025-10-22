　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羅浮宮劫案損失慘重　法國檢察官：財損估逾31億元

▲羅浮宮。（圖／記者閔文昱攝）

▲羅浮宮內「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon）展品遭竊。（示意圖／記者閔文昱攝）

記者張靖榕／綜合報導

法國羅浮宮博物館（Louvre Museum）發生重大竊案，一夥蒙面竊賊於19日潛入館內，偷走9件珍貴的19世紀王室珠寶，初步估計造成損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3400萬元），引發法國各界對博物館維安問題的高度關注。

巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）接受法國RTL廣播電台訪問時表示，館方初步估算的財損為8800萬歐元。不過她也指出，若竊賊將珠寶熔化變賣，實際換得的金額可能遠低於這個估值。

法國文化部已證實，共有8件館藏文物被盜，包含瑪麗艾蜜莉王后（Queen Marie-Amelie）與奧坦絲王后（Queen Hortense）的珠寶冠冕與藍寶石項鍊、耳環；拿破崙皇帝（Napoleon）之妻瑪麗路易絲皇后（Empress Marie-Louise）套組中的祖母綠項鍊與耳環；一枚聖物匣式胸針，以及拿破崙三世（Napoleon III）皇后尤吉尼（Empress Eugenie）的冠冕與胸衣飾（胸針）。竊賊雖盜走9件文物，但其中尤吉尼皇后的后冠在逃逸過程中掉落受損。羅浮宮官網指出，這頂后冠鑲有1,354顆鑽石與56顆祖母綠寶石。

調查人員初步確認有4人涉案，現場遺留有指紋，目前正在進行比對分析。犯案後，這4名竊賊騎乘摩托車逃離現場，警方正調閱羅浮宮周邊與巴黎主要幹道的監視器畫面追查行蹤。

為全力偵辦此案，法國當局已動員一支60人的特別調查團隊，初步研判此案是由具組織性的犯罪集團所策劃，並由專業團隊快速執行。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）指出，整起竊案僅耗時7分鐘，顯示竊賊行動老練，並不排除有「外國人」參與。

事件爆發後，外界紛紛質疑羅浮宮安保系統是否出現漏洞。法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）對此表示，館內維安確實存在薄弱環節，需立即檢討並加強防範措施，以避免類似事件再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／坤達涉「閃兵」今晨抵桃機　檢警馬上拘提
台北市今雨量達停班課標準「蔣萬安卻靜悄悄」　臉書仍被灌爆
坤達清晨5：30返抵桃園機場　檢警準備拘提！
今晨「國家警報大響」驚醒　已觀測7.5米巨浪
快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

股神太早賣！蘋果股價飆新高　巴菲特少賺1.5兆

范斯率團訪以色列：對加薩停火協議非常有信心

羅浮宮劫案損失慘重　法國檢察官：財損估逾31億元

川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

美股收漲218點創新高！科技股走低　台積電ADR跌逾1％

烏克蘭高官：川普施壓澤倫斯基「放棄頓巴斯」　軍隊撤出控制區

美國海陸250周年放《絕地戰兵2》主題曲　連長上台：覺得眼熟嗎？

國際火線／進擊的鼓手：重金屬女首相高市早苗的挑戰

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

羅浮宮7分鐘世紀劫案「時間軸」全還原！驚悚過程曝光

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

股神太早賣！蘋果股價飆新高　巴菲特少賺1.5兆

范斯率團訪以色列：對加薩停火協議非常有信心

羅浮宮劫案損失慘重　法國檢察官：財損估逾31億元

川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

美股收漲218點創新高！科技股走低　台積電ADR跌逾1％

烏克蘭高官：川普施壓澤倫斯基「放棄頓巴斯」　軍隊撤出控制區

美國海陸250周年放《絕地戰兵2》主題曲　連長上台：覺得眼熟嗎？

國際火線／進擊的鼓手：重金屬女首相高市早苗的挑戰

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

羅浮宮7分鐘世紀劫案「時間軸」全還原！驚悚過程曝光

恐怖！王瞳狂粉闖民視打保全還上教會堵人　放話：打死她陪艾成

快訊／坤達涉「閃兵」今晨抵桃機　檢警馬上拘提

股神太早賣！蘋果股價飆新高　巴菲特少賺1.5兆

今豪雨南擴！　「下最大」地區曝

閃兵連環爆「再鎖定92人」　顧立雄：大部分都假冒高血壓

「5年內台灣房市都不會好」　地產大佬喊話不買地

腦血管病變逆轉人生！　六月合夥當酒店集團女大亨

李洋去函44個亞奧運單項協會　改革方案曝光

藝人閃兵風暴！35位免疫原因一次看　1疾病5人有

今晨「國家警報大響」驚醒　已觀測7.5米巨浪

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

國際熱門新聞

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

歐盟擬把乙醇列致癌物　乾洗手恐禁用

川普施壓烏放棄頓巴斯　軍隊撤出控制區

美國海陸250周年　連長大玩《絕地戰兵2》哽

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

美股收漲218點創新高！科技股走低　台積電ADR跌逾1％

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

伊朗高官女兒婚宴免戴頭巾　遭罵雙標

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

緬甸軍方突襲KK園區　2000多人被抓

200刀奪命！14歲嫌單戀學姐　闖廁所殘殺

法前總統入獄　單人牢房不到3坪

更多熱門

相關新聞

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

震驚全球的羅浮宮「世紀大劫案」，4名蒙面竊賊在光天化日下，僅花短短7分鐘就劫走9件法國皇室國寶，其犯案手法之大膽、過程之迅速，宛如動作電影情節真實上演。究竟這驚心動魄的7分鐘是如何發生的？《ETtoday新聞雲》根據CNN報導為您整理詳細時間軸，還原案發完整經過。

羅浮宮搶案！眾人狂奔離場　陸客嚇：保全喊快跑

羅浮宮搶案！眾人狂奔離場　陸客嚇：保全喊快跑

羅浮宮竊案與「榮耀的法蘭西」

羅浮宮竊案與「榮耀的法蘭西」

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

羅浮宮曾遭竊　《蒙娜麗莎》被偷震驚全球

羅浮宮曾遭竊　《蒙娜麗莎》被偷震驚全球

關鍵字：

羅浮宮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

安心亞親揭和阿Ken真實關係

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

即／美股震盪　黃金重挫5%創4年最大跌幅

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

陳柏霖花10萬閃兵　她點名修杰楷狠酸

3地區豪雨紫紅一片　台灣旁現輸水怪

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

電梯突上升門沒關！台中男往後跌落電梯井　多處骨折慘死

表面溫和實則非常固執三大星座！

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面