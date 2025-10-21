羅浮宮搶案！館內眾人狂奔離場畫面曝　陸客嚇：保全大喊快跑

記者廖翊慈／綜合報導

法國國寶級博物館羅浮宮（Musée du Louvre）19日清晨遭竊，4名竊賊僅花7分鐘便打碎玻璃，偷走拿破崙時期的9件珍貴珠寶。一名中國遊客韓先生表示，自己剛好是當天第一批入場參觀的遊客，「剛入場參觀沒多久，突然有保全叫大家快跑，全部人狂奔離場，才知道是寶物遭竊了。」

據《紅星新聞》報導，韓先生表示，「早上大概九點前吧，第一批遊客進入了羅浮宮，逛到了自由女神那邊，突然前面一個保全，邊跑向我們邊喊『快跑，快跑，往外跑』，就是在清場。」

▲韓先生拍下羅浮宮趕人現場。（圖／翻攝自微博，上同）

他接著說道，「我在往外跑的過程中打聽到，好像說是有持槍械的竊盜，之後來了很多特警，持槍的特警，我覺得那時羅浮宮應該封鎖了，有半小時吧，他們就說我們可以出去了，我就離開了。」

韓先生拍下的畫面顯示，現場遊客在保全的驅趕下，一路跑出館內，不少人頻頻回頭確認狀況，但都無人敢停下，直直往外頭跑去。

▲羅浮宮藍寶石冠冕與耳環套組（Sapphire Tiara, Necklace, and Earring Set）。（圖／取自羅浮宮官網）

目前初步清點顯示，共有9件拿破崙時期帝國珠寶遭竊，包含皇后約瑟芬與歐仁妮的冠冕、項鍊與胸針等。不過，羅浮宮鎮館之寶、重達140克拉的「攝政王鑽石」（Regent Diamond）幸未失竊。警方懷疑，犯案集團熟悉館舍結構與安保配置，犯案動機可能涉及文化勒索或藝術品黑市交易。

▲拿破崙三世的妻子歐仁妮皇后（Eugénie de Montijo）后冠。（圖／記者閔文昱攝）

根據《巴黎人報》（Le Parisien）報導，歹徒事前疑曾多次勘查現場，犯案過程宛如電影情節。3人分工明確，2人破窗行竊、1人在外把風，歹徒一幫人逃逸時，其中一件疑為歐仁妮皇后的后冠掉在路上並有損毀。警方與巴黎檢方已以「有組織團夥盜竊」與「犯罪結夥」罪名立案偵辦，由重案組接手調查。



法國文化部長達狄（Rachida Dati）證實事件發生於羅浮宮開館不久後，所幸無人員受傷。她表示，目前警方與博物館人員已封鎖現場、調閱監視畫面，全力追查歹徒行蹤。內政部長努內茲（Laurent Nuñez）則形容這批被竊珠寶為「無價的歷史遺產」，強調損失不僅是金錢，更是對法國文化象徵的重擊。