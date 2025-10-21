　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

羅浮宮搶案！館內眾人狂奔離場畫面曝　陸客嚇：保全大喊快跑

記者廖翊慈／綜合報導

法國國寶級博物館羅浮宮（Musée du Louvre）19日清晨遭竊，4名竊賊僅花7分鐘便打碎玻璃，偷走拿破崙時期的9件珍貴珠寶。一名中國遊客韓先生表示，自己剛好是當天第一批入場參觀的遊客，「剛入場參觀沒多久，突然有保全叫大家快跑，全部人狂奔離場，才知道是寶物遭竊了。」

據《紅星新聞》報導，韓先生表示，「早上大概九點前吧，第一批遊客進入了羅浮宮，逛到了自由女神那邊，突然前面一個保全，邊跑向我們邊喊『快跑，快跑，往外跑』，就是在清場。」

▲韓先生拍下羅浮宮趕人現場。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸客拍下羅浮宮搶案趕人現場。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸客拍下羅浮宮搶案趕人現場。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸客拍下羅浮宮搶案趕人現場。（圖／翻攝自微博）

▲韓先生拍下羅浮宮趕人現場。（圖／翻攝自微博，上同）

他接著說道，「我在往外跑的過程中打聽到，好像說是有持槍械的竊盜，之後來了很多特警，持槍的特警，我覺得那時羅浮宮應該封鎖了，有半小時吧，他們就說我們可以出去了，我就離開了。」

韓先生拍下的畫面顯示，現場遊客在保全的驅趕下，一路跑出館內，不少人頻頻回頭確認狀況，但都無人敢停下，直直往外頭跑去。

▲羅浮宮藍寶石冠冕與耳環套組（Sapphire Tiara, Necklace, and Earring Set）。（圖／取自羅浮宮官網）

▲羅浮宮藍寶石冠冕與耳環套組（Sapphire Tiara, Necklace, and Earring Set）。（圖／取自羅浮宮官網）

目前初步清點顯示，共有9件拿破崙時期帝國珠寶遭竊，包含皇后約瑟芬與歐仁妮的冠冕、項鍊與胸針等。不過，羅浮宮鎮館之寶、重達140克拉的「攝政王鑽石」（Regent Diamond）幸未失竊。警方懷疑，犯案集團熟悉館舍結構與安保配置，犯案動機可能涉及文化勒索或藝術品黑市交易。

▲羅浮宮、拿破崙三世的妻子、歐仁妮皇后（Eugénie de Montijo）后冠。（圖／記者閔文昱攝）

▲拿破崙三世的妻子歐仁妮皇后（Eugénie de Montijo）后冠。（圖／記者閔文昱攝）

根據《巴黎人報》（Le Parisien）報導，歹徒事前疑曾多次勘查現場，犯案過程宛如電影情節。3人分工明確，2人破窗行竊、1人在外把風，歹徒一幫人逃逸時，其中一件疑為歐仁妮皇后的后冠掉在路上並有損毀。警方與巴黎檢方已以「有組織團夥盜竊」與「犯罪結夥」罪名立案偵辦，由重案組接手調查。

法國文化部長達狄（Rachida Dati）證實事件發生於羅浮宮開館不久後，所幸無人員受傷。她表示，目前警方與博物館人員已封鎖現場、調閱監視畫面，全力追查歹徒行蹤。內政部長努內茲（Laurent Nuñez）則形容這批被竊珠寶為「無價的歷史遺產」，強調損失不僅是金錢，更是對法國文化象徵的重擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大
玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬
北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天
快訊／台中新光三越8F外牆玻璃破大洞
快訊／陳柏霖口罩脫了！微笑致謝：讓我面對年少取巧荒謬的選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

連續開車6小時　陸大叔「肺栓塞」緊急送醫

楊振寧告別式傳在八寶山舉行　中共高官可能為其送行

羅浮宮搶案！館內眾人狂奔離場畫面曝　陸客嚇：保全大喊快跑

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

川普討厭「盟友的剝削」　美學者：亞洲國家應對國防負責

阿里、京東大動作進軍香港　分析：為拓展國際市場

28歲陸「饒舌歌手」車禍過世！　網嘆：9月才發新歌可惜了

新買SU7借朋友開　10分鐘後接小米電話：撞爛了！

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

連續開車6小時　陸大叔「肺栓塞」緊急送醫

楊振寧告別式傳在八寶山舉行　中共高官可能為其送行

羅浮宮搶案！館內眾人狂奔離場畫面曝　陸客嚇：保全大喊快跑

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

川普討厭「盟友的剝削」　美學者：亞洲國家應對國防負責

阿里、京東大動作進軍香港　分析：為拓展國際市場

28歲陸「饒舌歌手」車禍過世！　網嘆：9月才發新歌可惜了

新買SU7借朋友開　10分鐘後接小米電話：撞爛了！

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

台中旅展殺很大！業者推早鳥價　屬「馬」再折千

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

從築路英雄到守護醫療　高榮台南分院榮民節喚醒世代記憶與感恩

陳漢典登記情不自禁親Lulu！羞認「初吻地點」霸氣放閃：她是我起床的動力

日本成吉思汗大黑屋10/24開幕　菜單一次看「最低260元開吃」

馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大

移工被「退貨」送回國！機場成功落跑　超衰老闆挨罰6萬抗罰勝訴

大陸熱門新聞

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

陸學者：10年內沒收回台灣恐「永遠收不回」

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

新買SU7借朋友開　10分鐘後撞爛了

百貨公司廁所「年花87萬」才能解鎖！奢華內部曝光

28歲中國「饒舌歌手」遇車禍過世

陸名畫法拍估值1.47億人民幣 徐悲鴻「奔馬圖」尚無人出價

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

陸住戶偷挖百坪地下室 鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

鄭麗文喊九二共識通關密碼　邱垂正：通到習近平統一？

陸女夜半上廁所　馬桶管道竄出蛇

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元

更多熱門

相關新聞

學校鋁門框也偷 警火速破案逮43歲竊嫌

學校鋁門框也偷 警火速破案逮43歲竊嫌

屏東警分局日前接獲轄內某技職學校報案，指校內多次遭竊，近日連鋁門框都不翼而飛。警方獲報後立即組成專案小組，調閱監視器追查，鎖定43歲廖姓男子涉案，於20日持拘票與搜索票將其拘提到案，依竊盜罪嫌送辦。警方呼籲民眾加強閒置場所防護，避免成為宵小目標。

羅浮宮竊案與「榮耀的法蘭西」

羅浮宮竊案與「榮耀的法蘭西」

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

羅浮宮曾遭竊　《蒙娜麗莎》被偷震驚全球

羅浮宮曾遭竊　《蒙娜麗莎》被偷震驚全球

故宮拉高警惕「模擬演練羅浮宮入侵情境」

故宮拉高警惕「模擬演練羅浮宮入侵情境」

關鍵字：

竊案羅浮宮法國歐仁妮拿破崙

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面