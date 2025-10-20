　
國際

羅浮宮《蒙娜麗莎》百年前也曾遭竊！　竊賊高喊「為祖國而偷」

文森佐佩魯賈（左）1911年偷走《蒙娜麗莎》，震驚全球。（翻攝X@TommiPedruzzi、X@stats_feed）

▲文森佐佩魯賈（左）1911年偷走《蒙娜麗莎》，震驚全球。（翻攝X@TommiPedruzzi、X@stats_feed）

圖文／鏡週刊

巴黎羅浮宮於當地時間19日上午發生竊案，4名蒙面竊賊喬裝工人，利用迷你電鋸，在短短7分鐘內從阿波羅畫廊竊走8件拿破崙時代珍寶，其中包括瑪麗路易絲的祖母綠項鍊與皇后尤金妮的皇冠，警方正全力追捕。這起竊案震驚全球，也讓人回想起羅浮宮歷史上的竊案，其中，1911年的《蒙娜麗莎》失竊案最為轟動。

回顧《蒙娜麗莎》失竊案，1911年8月21日星期一，羅浮宮的卡雷畫廊（Salon Carré）迎來不尋常的清晨。義大利籍油漆工文森佐佩魯賈（Vincenzo Peruggia）身穿白色工作服，混入工作人員中，悄悄潛入博物館。他曾參與畫框安裝工程，熟悉館內動線。

《蒙娜麗莎》是達文西於1503年至1506年間創作木板油畫，僅77×53公分，重量很輕。佩魯賈潛入羅浮宮後，輕輕鬆鬆就拆下畫框，將畫藏於外套下，從側門樓梯離開。據記載，他一度被鎖門困住，卻成功拆下門把，也有傳說他是獲警衛誤協助，最終逃脫。

羅浮宮遭竊史回顧！《蒙娜麗莎》竊案最轟動　竊賊高喊「為祖國而偷」被同情

▲1911年《蒙娜麗莎》遭竊後，羅浮宮展廳留下空蕩的牆面，只剩畫框掛釘，震驚全法。（翻攝X@historia_org_pl）

隔天，法國畫家路易貝魯（Louis Béroud）發現牆上只剩空框，羅浮宮才瞬間警鈴大響、緊急關閉一週，失竊消息震驚全法乃至全球。當時，美國《紐約時報》以頭版標題〈60名偵探追查失竊的蒙娜麗莎，引起法國公憤〉報導，稱此案為「國恥」。法國《費加洛報》（Le Figaro）形容現場「空蕩牆面令人心碎」，更刊登諷刺警方無能的漫畫。

一開始，警方調查混亂，甚至誤將法國詩人阿波利奈爾（Guillaume Apollinaire）與畫家畢卡索（Pablo Picasso）列為嫌疑人，因兩人捲入1907年羅浮宮雕像竊案。儘管全法邊境、火車與船隻都被嚴查，懸賞金高達2萬5,000法郎（約今日的100萬美元、新台幣3,056萬元），卻毫無進展。

▲佩魯賈竊走《蒙娜麗莎》，後在佛羅倫斯落網。他辯稱偷畫是出於「愛國心」，希望讓名畫「回到義大利」。（翻攝X@100YearsAgoLive）

就這樣，佩魯賈將畫作藏在巴黎公寓的木箱底，潛伏兩年都沒未被發現，一直到1913年11月，他試圖在佛羅倫斯出售畫作，聯繫藝術品商人阿爾弗雷多傑里（Alfredo Geri）。之後，傑里與烏菲茲美術館館長喬凡尼波吉（Giovanni Poggi）設局，確認畫作真偽後報警。

同年12月10日，佩魯賈在飯店被捕，《蒙娜麗莎》完好無損。1914年1月4日，畫作重返羅浮宮，受到民眾歡迎，如英雄凱旋歸來那樣。

羅浮宮遭竊史回顧！《蒙娜麗莎》竊案最轟動　竊賊高喊「為祖國而偷」被同情

▲1913年，烏菲茲美術館的博物館館長喬凡尼波吉（右）正在檢查《蒙娜麗莎》真偽。（翻攝Wikipedia）

羅浮宮遭竊史回顧！《蒙娜麗莎》竊案最轟動　竊賊高喊「為祖國而偷」被同情

▲1913年12月，《蒙娜麗莎》在義大利被尋回後，運抵巴黎羅浮宮，場面轟動。（翻攝X@100YearsAgoLive）

之後佩魯賈在佛羅倫斯受審，他在法庭稱，偷畫是出於「愛國之心」，他說：「我只想將《蒙娜麗莎》歸還義大利，這是為了祖國的榮耀，不是為了錢！我相信它在拿破崙時代被掠奪。」他否認有同夥，強調：「這是我的個人行動，為讓義大利重獲文化遺產！」甚至表示：「我寧願為義大利坐牢，也不願看到這幅畫在法國腐朽。」

一番言論引起義大利民眾共鳴，支持者在法庭外高呼他的名字。最終，法院因佩魯賈的愛國情操，判處他1年又15天監禁，實際服刑7個月。

這起竊案之所以重要，是因為它讓《蒙娜麗莎》從知名畫作，一躍成為全球流行文化符號，媒體更塑造《蒙娜麗莎》「神祕微笑」的傳奇形象。

羅浮宮遭竊史回顧！《蒙娜麗莎》竊案最轟動　竊賊高喊「為祖國而偷」被同情

▲《蒙娜麗莎》如今成為羅浮宮鎮館之寶，在防彈玻璃後展出，還有護欄與群眾保持距離。（翻攝X@infotactmedia）

事實上，除了《蒙娜麗莎》竊案，羅浮宮還有幾樁著名的竊案，包含1907年兩尊伊比利亞半身像被盜，還牽連到畢卡索，凸顯早年的維安漏洞。1976年，查理十世的鑲鑽佩劍遭盜竊破窗盜偷走，至今尚未尋回。1990年，雷諾瓦的《坐姿女子肖像》（Portrait of a Seated Woman）遭人從畫框切割後竊走，也是至今下落不明。

1998年，柯羅的《塞弗爾之路》（La route de Sèvres）從牆上直接被移除，促使羅浮宮進行大規模的維安升級。如今，2025年10月19日的珠寶竊案再度讓羅浮宮躍上全球新聞版面。


羅浮宮竊案監視畫面曝光！竊賊光天化日「鋸開展示櫃」偷走8件珍寶　皇后后冠奇蹟尋回
安德魯王子頭銜遭拔！威廉擬啟動「王室大清洗」　哈利、梅根剉咧等
川普AI影片玩過頭！　戴皇冠開戰機「對抗議民眾潑屎」惹怨

10/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

法國巴黎羅浮宮日前發生驚天竊案，震撼全球，故宮也對此高度重視，拉高警惕，除了將以該案情境，模擬演練入侵的應對，也啟動全面安全防護檢討、升級強化作業。

羅浮宮蒙娜麗莎巴黎鏡週刊

