羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

法國巴黎羅浮宮19日發生驚天竊案，短短7分鐘竊走王室9件珍貴珠寶，其中1件后冠已被尋獲，但傳出部分寶石已受損。由於都是拿破崙時代皇后與王后的珍藏，名氣過高幾乎不可能銷贓，對此，有網友直言「感覺是被人指定要的東西然後盜走！」

「有藝術的日子」在Threads心痛表示，回顧2019年德勒斯登綠穹珍寶館遭竊，4300顆鑽石被迅速拆解、重鑲、去歷史化，至今仍有主件下落不明，「在所有博物館藏品中，珠寶的找回率是最低的。」

「有藝術的日子」指出，自1792年法國大革命起至1990年古羅馬珠寶失竊、2025年的皇室珠寶劫案，都有珠寶永遠消失，原因很簡單，珠寶不像名畫具有「唯一性」，鑽石可以被拆分，黃金可以熔掉，「文化價值在黑市等於零，只剩材料價格...名畫離開框架仍能被認出，珠寶一旦離開托座，就可能永遠從文明記憶中被抹除。」

消息曝光後，網友猜測背後早有金主指定，「這感覺是被人指定要的東西然後盜走」、「應該是有金主開價，這珠寶值XX，我願意出珠寶價值50%，請你去偷，先給50%，到手再付清剩下50%」、「或許早有人預訂要買，買了也是私自珍藏 」、「黑市或私下有買家」、「這種都是先有買家想要，小偷只是去執行任務」。

也有網友質疑恐有內鬼，「該不會有內應，若不是縝密計畫怎麼可能辦得到」、「2025還有這種電影情節，還不止一、兩件，安保到底怎麼做的」、「證明保安措施不足，除非短時間內破案人贓並獲，否則難以尋回，以現在法國人的處事效率，機會極微吧」。

根據法國內政部長紐內茲（Laurent Nunez）說明，案發於19日上午9時30分，當時羅浮宮剛開館，遊客正陸續進入參觀。數名竊賊偽裝成施工工人，身穿黃色反光背心，駕駛施工用升降平台抵達面向塞納河（Seine）的外牆窗戶。他們使用電動切割機具破壞玻璃窗，短時間內闖入展廳。

歹徒明顯熟知館內動線與展示位置，迅速直奔「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon）內的高安全等級展示櫃，奪走8件珠寶後立刻逃離現場。根據警方調查，竊賊之間分工明確，有人負責破窗、有人負責收取珠寶，最後全部騎乘機車逃逸。

皇室珠寶遭殃 被竊展品一次看

法國文化部證實，竊賊成功打開兩座加強防護的展示櫃，帶走共8件展品，跨越19世紀初至拿破崙三世時期的皇室珠寶收藏，包括：

．歐珍妮皇后冠冕（Tiara of Empress Eugénie）：鑲有212顆珍珠、1998顆鑽石與992顆玫瑰式切割鑽石，原為皇后在國宴與正式典禮上配戴的頭飾。

．裝飾蝴蝶結（Empress Eugénie Decorative Bow）：以2438顆鑽石與196顆玫瑰式切割鑽石組成的閃耀蝴蝶結，據傳為皇后腰帶的中央主飾，象徵她在宮廷中的地位。

．聖物盒胸針（Reliquary Brooch）：製作於1855年，整體以鑽石包覆，外型宛如小型聖物盒，雖名為「聖物盒」，但實際上並未設計容納聖物空間。

．藍寶石冠冕與耳環套組（Sapphire Tiara, Necklace, and Earring Set）：這套藍寶石珠寶的創作者與委託者至今不明，推測製作於19世紀初。歷史上曾由奧坦絲王后（Queen Hortense）與瑪麗．阿梅莉王后（Queen Marie-Amélie）佩戴。

這組作品包括一頂鑲有24顆錫蘭藍寶石（Ceylon sapphires）與1083顆鑽石的冠冕、一條項鍊，鑲嵌8顆藍寶石與細緻鑽石花紋的金質底座、一對藍寶石耳環（根據法國文化部說明，竊賊僅偷走其中一只）。

原完整套組還包括三枚胸針、一個髮梳與兩條手鍊。羅浮宮表示，這組珠寶是「巴黎珠寶工藝的珍貴見證」。

．拿破崙贈瑪麗．路易絲的祖母綠婚禮珠寶組（Napoleon’s Emerald Wedding Gift Set）：由拿破崙一世於1810年贈予皇后瑪麗．路易絲（Marie Louise），項鍊鑲有32顆祖母綠與1138顆鑽石，搭配一對祖母綠鑽石耳環，均被竊賊奪走。

警方指出，竊賊同時試圖偷走歐珍妮皇后的皇冠，但因現場警衛警報觸發、保全迅速趕到，迫使犯嫌丟下皇冠逃離。該皇冠鑲有8隻金鷹、1354顆鑽石、1136顆玫瑰式鑽石與56顆祖母綠，後於博物館外牆被尋獲。

藝術品竊盜專家阿摩瑞（Anthony Amore）受訪時指出，這起竊案不僅是財物損失，更是文化災難，「這些珠寶的價值不只在美元計算，而是法國的文化遺產與歷史記憶。」他警告，若珠寶被拆解、分散至黑市轉售，「每一顆鑽石都將變成無名的碎片，難以追蹤回收。」

