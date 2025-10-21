羅浮宮7分鐘世紀劫案「時間軸」全還原！驚悚過程曝光

▲羅浮宮內「阿波羅長廊」（Galerie d’Apollon）展品遭竊。（示意圖／記者閔文昱攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

震驚全球的羅浮宮「世紀大劫案」，4名蒙面竊賊在光天化日下，僅花短短7分鐘就劫走9件法國皇室國寶，其犯案手法之大膽、過程之迅速，宛如動作電影情節真實上演。究竟這驚心動魄的7分鐘是如何發生的？《ETtoday新聞雲》根據CNN報導為您整理詳細時間軸，還原案發完整經過。

● 上午 9:30｜目標鎖定、分工就位

羅浮宮剛開館僅30分鐘，遊客還不算多。此時，一輛載有升降台的工程車已停靠在博物館外，車上兩名身穿工作背心的男子伺機而動；與此同時，另兩名頭戴安全帽的同夥，分騎兩輛Yamaha T-Max重型機車抵達，在周邊巡弋，進行把風與接應。

● 上午 9:34｜破窗闖入

偽裝成工人的竊賊以交通錐簡單隔出作業區後，隨即啟動工程車的升降台，並藉由梯子攀上二樓的「阿波羅廊」陽台。他們拿出手持式砂輪機，直接對著窗戶玻璃猛切，玻璃應聲而碎，兩人迅速潛入展廳內。

● 上午 9:34 - 9:37｜3分鐘瘋狂搜刮

阿波羅廊是羅浮宮最富麗堂皇的展廳之一，收藏著法國皇冠珠寶。竊賊闖入後，目標明確，用砂輪機暴力砸毀兩座展示櫃，在短短3分鐘內，將櫃中9件拿破崙時代的稀世珍寶，包括鑲滿鑽石、藍寶石與祖母綠的頭飾、項鍊及耳環，全數掃入囊中。

● 上午 9:38｜警報大作、驚險撤離

展示櫃遭破壞觸發了內部警報，館內人員一面緊急疏散遊客，一面通報警方。竊賊得手後不敢戀戰，從破窗處原路返回，順著梯子溜下。一名導遊表示，當時只聽到窗邊傳來「猛烈踹踏」的巨響，隨後職員便大喊疏散。

竊賊在逃逸前，原想縱火燒毀工程車湮滅證據，但被一名趕到的保全人員及時阻止。他們隨即跳上接應的機車，沿著塞納河岸高速逃逸，揚長而去。

警方封鎖現場後，在周邊發現了砂輪機、噴燈等犯案工具。最令人震驚的是，拿破崙三世妻子歐仁妮皇后的皇冠，竟被遺落在逃逸路線的街上，冠冕已受損，推測是竊賊倉皇中掉落。這頂皇冠鑲有超過1300顆鑽石和56顆祖母綠，是無價之寶。

法國內政部長努涅斯(Laurent Nuñez)證實，整個搶案過程僅7分鐘，直指竊賊是「經驗老到的團夥」。巴黎官員也形容，這群劫匪「訓練極度精良」，計畫周詳。這起事件引發了對羅浮宮維安的強烈質疑，司法部長達馬南(Gérald Darmanin)更罕見地公開承認：「可以肯定的是，我們失敗了。全體法國人都感覺自己被洗劫了。」

目前，法國精銳的打擊組織犯罪部門（BRB）已接手此案，正全力追查竊賊下落。然而專家憂心，這些國寶級珠寶若未及時尋回，極有可能被拆解或熔毀，從此消失於世人眼前。