地方 地方焦點

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即　南瀛天文館推出特展

▲南瀛天文館推出《星軌任務出發－福衛八號特展》，民眾可透過互動體驗了解台灣自主衛星任務（記者林東良翻攝，下同）

▲南瀛天文館推出《星軌任務出發－福衛八號特展》，民眾可透過互動體驗了解台灣自主衛星任務（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣自主衛星邁向新里程碑！由國家太空中心主導、國內團隊自主研製的「福爾摩沙衛星八號（福衛八號）」即將升空，象徵台灣正式踏入自主衛星星系時代。為迎接這項科技成就，南瀛天文館攜手國家太空中心與成功大學，推出《星軌任務出發－福衛八號特展》，自10月24日起於星象館免費展出，讓民眾親身體驗太空科技魅力。

▲南瀛天文館推出《星軌任務出發－福衛八號特展》，民眾可透過互動體驗了解台灣自主衛星任務（記者林東良翻攝，下同）

文化局長黃雅玲指出，福衛八號是台灣第一個由在地團隊自主研製的衛星，展現人民勇於挑戰與堅持理想的精神。她表示，太空探索不只是科技突破，更是文化的象徵；當福衛八號在11月升空時，那道從台灣土地發出的光，將象徵人民的智慧與毅力，也照亮對未來的信心。黃局長強調，特展除了呈現科技成就，更希望知識成為全民的共同語言，讓民眾重拾仰望星空的感動。

▲南瀛天文館推出《星軌任務出發－福衛八號特展》，民眾可透過互動體驗了解台灣自主衛星任務（記者林東良翻攝，下同）

台南市立博物館長何秋蓮表示，此次展覽是南瀛天文館、國家太空中心與成功大學三方合作成果，結合教育、學術研究與科技應用，展現跨領域整合能量。展覽以「從土地出發的太空夢」為核心，透過多媒體互動設計，讓觀眾能親身體驗太空科技奧妙，包括「紅色精靈」閃電觀測遊戲、AI衛星模擬操作與福衛八號任務展示等。何館長認為，展覽不僅是科學小常識活動，也是啟發下一代太空夢的重要起點。

▲南瀛天文館推出《星軌任務出發－福衛八號特展》，民眾可透過互動體驗了解台灣自主衛星任務（記者林東良翻攝，下同）

南瀛天文館進一步說明，福衛八號將肩負氣候變遷、環境變化與災害監測任務，成為「台灣的眼睛」回望地球，展現科技與文化交織的價值。館方也預告，10月25日將舉辦「科學點火！絢麗太空嘉年華」，推出火箭DIY、太空闖關與親子手作課程，邀請民眾從南瀛出發，共同見證台灣太空新紀元的啟航。

