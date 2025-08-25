　
地方 地方焦點

新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕　973冊完整典藏首度亮相

▲新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

暑假即將結束，馬上就要開學，新北市立圖書館即日起至9月30日特別推出「中華兒童叢書風華再現特展」，帶大家認識爸媽小時候看的課外讀物，重溫爸媽的童年回憶。新北市文化局副局長于玟表示，已絕版的「中華兒童叢書」是臺灣本土兒童文學創作的搖籃，培育無數作家和插畫家，許多創作者如謝冰瑩、潘人木、林海音、林良、鄭明進、曹俊彥等人，至今仍是臺灣兒童文學界的指標人物，開啟臺灣現代兒童讀物的先河。

「中華兒童叢書風華再現特展」今（25日）於新北市立圖書館總館舉行開幕儀式，策展人吳望如校長歷經40多年的奔波與堅持，成功蒐羅全套973冊叢書，並首度公開展出完整典藏。于玟表示，「中華兒童叢書」是國內第一套以現代兒童文學編輯理念出版的兒童讀物，自1965年出版至2002年止，歷時將近40年之久，除提供本土創作人才發表的園地，更培育許多優秀兒童文學作家及插畫者，堪稱臺灣兒童文學的根基，也是早期多數小學生的精神糧食。新北市立圖書館特別於開學前夕推出此次展覽，透過實體書展搭配手作工作坊，讓小朋友有機會可以看到爸爸媽媽小時候閱讀的臺灣童書，也鼓勵家長利用暑假結束前，帶孩子到圖書館閱讀收心，適應即將到來的開學生活！

▲新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕。（圖／新北市立圖書館提供）

策展人吳望如校長表示，中華兒童叢書最早分成文學、科學、健康三大類，第四期1981年起增加藝術類，第六期1991年則增加社會類，內容涵括兒童小說、寓言故事、歷史人物、成語故事、漫畫、藝術等，風格多元豐富，由於直接配發到各校、各班，在早期缺乏兒童讀物的年代，成為當時學生最佳的課外閱讀書籍，陪伴許多5、6年級生走過童年歲月。

此次展出的973冊「中華兒童叢書」，每一本都是時代的見證，除了有多本絕版童書，也特別搭配其中的「印章」、「午餐日記」、「有趣紙雕塑」、以及「可愛的玩具」四本童書，推出手作工作坊，分別是8月25日「印出我的章—從印章到版畫絹印」、8月30日「一枝一器—餐具手作」、8月31日「讓紙飛翔—剪摺出會飛的動物」，以及9月6日「轉轉樂園—摺紙陀螺玩具」，讓學童可以透過實體書展及趣味互動的方式，感受爺爺奶奶、爸爸媽媽當年最愛看的課外讀物，進而珍惜自己手中的書籍，也歡迎大朋友一起來重溫童年的閱讀回憶。

此外，開學倒數計時，新北市立圖書館也特別從8月25日起至9月30日止推出開學季系列活動，包括深坑分館8月27日「情緒小怪獸的顏色王國」、坪林分館8月29日「開學心願瓶×我的安心空間」、板橋民生圖書閱覽室8月31日「我的開學暖身畫」、總館9月6日「不點醫生寫給小學生的成長指南」新書分享會、樹林分館9月6日「開學舒心俱樂部」、新莊裕民分館9月13日「寵物伴讀」等，歡迎親子一起到圖書館閱讀收心，迎接新學期的開始。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

▲新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖「中華兒童叢書」特展開幕。（圖／新北市立圖書館提供）

