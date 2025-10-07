　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣自製福衛八號齊柏林衛星起運　賴清德：走向世界更飛向宇宙

▲▼總統賴清德出席國家太空中心「福衛八號『齊柏林衛星』」起運典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席國家太空中心「福衛八號『齊柏林衛星』」起運典禮。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德７日出席國家太空中心「福衛八號『齊柏林衛星』」起運典禮時表示，「福衛八號」是台灣首個自製星系，象徵我國太空科技發展重要里程碑，這顆齊柏林衛星包含自主設計多類關鍵元件，達到8成以上的自製研發比例。他說，台灣從經濟、國安到競逐太空，堅持走向世界、現在更要飛向宇宙，這是台灣邁向太空新時代重要的一大步。

賴清德致詞時表示，今天對台灣以及國家太空中心都是意義非凡的一天，即將起運的是「福爾摩沙衛星八號」星系中的第一顆衛星，也是台灣第一顆自製星系。「福衛八號」的誕生是台灣在太空科技領域重要的里程碑，升空後將接棒「福衛五號」，以更高的解析度持續並升級「守望台灣、觀照世界」的任務。

賴清德提到，在其行政院長任內也曾親赴國家太空中心，啟動「第三期國家太空科技發展長程計畫」，這項計畫的實現是歷經多年來眾人共同的努力，今天能夠一起見證成果真的非常感動。他說，接下來還有更多衛星將陸續升空、進入軌道，建構台灣的自主衛星星系，守護台灣的土地與人民。

賴清德說，曾經用空拍影像記錄台灣的齊柏林導演，他的作品喚起人們對這片土地的關懷與責任，因此這顆衛星命名為「齊柏林」。希望齊柏林導演的精神可以隨著這顆衛星，延伸至太空，繼續守望著台灣。

賴清德指出，對於齊導演的家人、工作夥伴延續齊導演的精神與關懷，讓這顆衛星具備生命與價值，並於今日一起到場見證「福衛八號」第一顆衛星、也就是齊柏林衛星起運的重要時刻，總統也表達感謝。

賴清德表示，「競逐太空」是台灣產業發展的重要方向，也是去年520所提出的國家戰略產業。他提到，吳誠文主委領導國科會及國家太空中心，不僅是該領域的專家，也是行動派，讓計畫付諸實現，且對未來的規劃都非常完整。

賴清德也感謝國家太空中心在過去福衛計畫的基礎上持續精進衛星技術研發，提升衛星自製率。他說，這顆齊柏林衛星包含自主設計多類關鍵元件，達到8成以上的自製研發比例，相信只要繼續加油，比例將會再提升，不僅展現台灣大型科研系統的能力，也讓台灣站上國際太空市場的舞台。

賴清德說，結合台灣在資通訊、電機與精密製造等領域的產業優勢，帶動國內產學研界技術升級，逐步打造Made in Taiwan的太空產業供應鏈。

賴清德表示，未來齊柏林衛星將與後續衛星構成緊密的對地觀測網絡，所收集的資料將應用在國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護，藉此提升人民生活福祉，更強化國家韌性，讓台灣能夠積極應對氣候變遷與地緣政治的挑戰。

賴清德提到，再過幾天就是國慶，面對各種挑戰，從經濟、國安到競逐太空，台灣人始終團結打拚，一次又一次克服困難，堅持走向世界、現在更要飛向宇宙，這是台灣邁向太空新時代重要的一大步。他說，福衛八號的齊柏林衛星，將會在浩瀚的太空當中，守護台灣、記錄台灣，讓全世界繼續看見台灣。

▲▼總統賴清德出席國家太空中心「福衛八號『齊柏林衛星』」起運典禮。（圖／總統府提供）

