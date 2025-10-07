《翁庭華攝影展》以鏡頭留住時光　喚醒塵封的記憶與感動

▲「影像跨越時空能量—翁庭華攝影個展」現於臺北市藝文推廣處藝文大樓1樓特展室展出，以鏡頭凝結時光、保存人文記憶，邀請觀眾走進光影世界，感受藝術能量。

記者萬玟伶／綜合報導

攝影，是凝結時光、保存記憶的重要媒介，不僅記錄現實，更能傳遞思想與情感。由臺北市藝文推廣處主辦的114年度特展 「影像跨越時空能量—翁庭華攝影個展」，於114年10月4日至11月16日在臺北市藝文推廣處藝文大樓1樓特展室盛大展出，邀請民眾一同走進影像世界，感受跨越時空的藝術能量。

翁庭華以數十年來的創作歷程，透過鏡頭深情凝視家鄉、記錄城市變遷，並在異地探索新的藝術思潮。本次展覽精選 80幅作品，分為三大專題組照：

「歲月的詩情」：以深厚的鄉土情懷，呈現基隆及臺灣各地的人文風景與環境變遷。

「往事如歌－淡水線舊鐵道」：記錄這條承載無數時代記憶的鐵道風貌，留下珍貴的歷史影像。

「現實與幻想的交融」：展現藝術家旅居東京期間的創新實驗，透過多重曝光與新潮觀念，開拓攝影的表現可能。

▲▼（上圖）〈忠於職守〉1975年。（下圖）〈未來城市〉1990年。

▲▼（上圖）〈和平鐘聲〉1989年。（下圖）〈順水推舟〉1962年。

這些影像，不僅是歷史的見證，也是藝術家心靈的書寫。從黑白影像的質樸，到創意構圖的探索，每一張作品都像是一段故事，引領觀眾在光影中回望歲月，並與自身記憶產生共鳴。

藝文處處長詹素貞於開幕致詞中表示，翁老師提到「攝影的本質就是見證歷史」。本質之外，翁老師亦發揮高度創意及學習精神，將藝術能量提升到巔峰，並在臺灣深耕攝影藝術教育。從翁老師的創作品可看到關切的焦點，源自對於人文、對所有生活在這片土地的最終關懷。

國立國父紀念館王蘭生館長表示，禪修方法之一「默照」，默，指的是在眾生喧嘩，人聲鼎沸的時代，對當下的情境仍清楚明白。沒有太多色彩紛擾卻攝住觀者的心神，翁老師的魅力就是呈現這樣的氛圍。輔仁大學藝術學院康台生前院長表示，一般人用攝影見證歷史，但翁老師是為藝術而藝術，為創作而創作。多重曝光的技巧四、五十年以來影響許多人的創作表現方法。現代即使有AI、 Photoshop等新興創作媒介，仍難以複製翁老師作品中的獨特氛圍。文化大學資訊傳播學系徐明景教授表示，我們小時候的記憶都在翁老師的照片中呈現。希望在翁老師的示範和引導下，大家找出收藏的防潮箱底片，透過現代科技轉換成影像呈現。

翁庭華老師表示，感謝與會嘉賓的致詞，倍感啟示與榮耀。雖然已歲數不小，但一直秉持「要為了攝影藝術、時代、歷史留下珍貴影像」這樣的精神。從1960年元旦開始拍照65年以來，經歷過黑白攝影、彩色攝影、數位攝影到現在的AI，但不管時代如何改變，攝影的紀實性、時代性、歷史性始終不變。從過去到現在保持一個原則，攝影藝術要細水長流、勿操之過急，不然藝術家的創作熱度就沒了。希望透過本展拋磚引玉，期待我們把本土、身邊左鄰右舍的景象記錄下來，這就是攝影的最終目的。

▲翁庭華老師於開幕會上致詞。

藝文推廣處表示，希望透過本次特展，讓更多人看見攝影不只是瞬間的捕捉，更是跨越時空的文化力量。誠摯邀請民眾在秋日午後，走進展場，細細品味這份來自鏡頭的溫度與能量。

展覽期間亦規劃兩場交流活動，包括 10月15日（三）的藝術下午茶講座，以及 10月18日（六）由翁庭華親自帶領的導覽，讓更多人看見攝影不只是瞬間的捕捉，更是跨越時空的文化力量，能更深入理解攝影背後的觀察與思考。民眾不妨在秋日午後，走進展場，細細品味這份來自鏡頭的溫度與能量，找尋到屬於自己的感動與思索！

展出資訊

展期：114年10月4日（六）至11月16日（日）

開放時間：週二至週日9:00-21:00（周一休館）免費入場

地址：臺北市松山區八德路3段25號