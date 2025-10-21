鼎泰豐超狂稱霸「全美最賺連鎖餐廳」　外媒點出3大成功秘訣

▲鼎泰豐位於加州聖塔克拉拉的分店，可透過玻璃窗欣賞師傅們手工製作小籠包。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

美國市場研究公司Technomic數據顯示，鼎泰豐（Din Tai Fung）全美16家門市，2024年單店平均營業額高達2700萬美元（約新台幣8.2億元），成為全國單店銷售額最高的連鎖餐廳品牌。《華爾街日報》21日也在報導中點出3大成功關鍵。

鼎泰豐1972年發源自台北，目前在全球擁有165家分店，2000年在加州阿卡迪亞（Arcadia）開設第一間美國餐廳後，逐步擴展至全州及美國西岸，去年在加州聖塔莫尼卡（Santa Monica）與溫哥華開設了2間新餐廳，首席財務長帕特爾（Nilesh Patel）20日又宣布將於布魯克林開設2萬平方英尺新店，預計2027年營業，「我們肯定在成長」。

鼎泰豐的驚人成績讓美國餐飲業震撼不已。相較之下，知名連鎖芝樂坊餐廳（Cheesecake Factory）單店平均年營業額僅1240萬美元，高檔牛排館Del Frisco's也僅1380萬美元。餐飲業諮詢公司「Friend of Chef」老闆德斯特（Keith Durst）直言，「這數字太誇張了，這些餐廳忙得令人難以置信。」

▲鼎泰豐在美國紐約的分店。（圖／達志影像）

《華爾街日報》指出，「鼎泰豐的成功秘訣很簡單：15000平方英尺或更大的占地面積、快捷的服務和源源不斷的手工小籠包。」

位於曼哈頓時代廣場的分店單周就能賣出2萬顆小籠包，成為鼎泰豐在美營收最高據點。師傅們在玻璃櫥窗內現做小籠包，每顆都必須捏出「完美黃金十八摺」，機器人則負責配送外送訂單。西雅圖房地產高層斯科特達爾（Andrew Skotdal）說，「儘管鼎泰豐的許多門市外都排著長長隊伍，但我從未遇到過服務緩慢的情況。」

此外，鼎泰豐超過一半分店都設在購物中心，看中的是充足停車位、接觸新客機會、消費者候位時可以提供消遣。而購物中心也從中獲益，根據數據公司Placer.ai分析，鼎泰豐入駐後，加州聖莫尼卡廣場（Santa Monica Place）購物中心的夜間客流量及顧客停留時間都增加了。

紐澤西州居民阿維拉爾（Amaryllis Avelar）和2名同事在鼎泰豐吃午餐，這頓飯花了大約320美元（約新台幣9806元），餐點包括青豆、肋排、炒飯、蝦餃、甜點小籠包和飲料，「我是一個美食愛好者，這裡的味道非常正宗。」

台灣之光！鼎泰豐「打趴全美餐廳」 單店能抵7間麥當勞