　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鼎泰豐超狂稱霸「全美最賺連鎖餐廳」　外媒點出3大成功秘訣

▲▼鼎泰豐位於美國加州聖塔克拉拉的分店，同樣可以透過玻璃窗觀看廚師們手工製作小籠包。（圖／達志影像）

▲鼎泰豐位於加州聖塔克拉拉的分店，可透過玻璃窗欣賞師傅們手工製作小籠包。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

美國市場研究公司Technomic數據顯示，鼎泰豐（Din Tai Fung）全美16家門市，2024年單店平均營業額高達2700萬美元（約新台幣8.2億元），成為全國單店銷售額最高的連鎖餐廳品牌。《華爾街日報》21日也在報導中點出3大成功關鍵。

鼎泰豐1972年發源自台北，目前在全球擁有165家分店，2000年在加州阿卡迪亞（Arcadia）開設第一間美國餐廳後，逐步擴展至全州及美國西岸，去年在加州聖塔莫尼卡（Santa Monica）與溫哥華開設了2間新餐廳，首席財務長帕特爾（Nilesh Patel）20日又宣布將於布魯克林開設2萬平方英尺新店，預計2027年營業，「我們肯定在成長」。

鼎泰豐的驚人成績讓美國餐飲業震撼不已。相較之下，知名連鎖芝樂坊餐廳（Cheesecake Factory）單店平均年營業額僅1240萬美元，高檔牛排館Del Frisco's也僅1380萬美元。餐飲業諮詢公司「Friend of Chef」老闆德斯特（Keith Durst）直言，「這數字太誇張了，這些餐廳忙得令人難以置信。」

▲▼ 鼎泰豐在美國紐約的分店。（圖／達志影像）

▲鼎泰豐在美國紐約的分店。（圖／達志影像）

《華爾街日報》指出，「鼎泰豐的成功秘訣很簡單：15000平方英尺或更大的占地面積、快捷的服務和源源不斷的手工小籠包。」

位於曼哈頓時代廣場的分店單周就能賣出2萬顆小籠包，成為鼎泰豐在美營收最高據點。師傅們在玻璃櫥窗內現做小籠包，每顆都必須捏出「完美黃金十八摺」，機器人則負責配送外送訂單。西雅圖房地產高層斯科特達爾（Andrew Skotdal）說，「儘管鼎泰豐的許多門市外都排著長長隊伍，但我從未遇到過服務緩慢的情況。」

此外，鼎泰豐超過一半分店都設在購物中心，看中的是充足停車位、接觸新客機會、消費者候位時可以提供消遣。而購物中心也從中獲益，根據數據公司Placer.ai分析，鼎泰豐入駐後，加州聖莫尼卡廣場（Santa Monica Place）購物中心的夜間客流量及顧客停留時間都增加了。

紐澤西州居民阿維拉爾（Amaryllis Avelar）和2名同事在鼎泰豐吃午餐，這頓飯花了大約320美元（約新台幣9806元），餐點包括青豆、肋排、炒飯、蝦餃、甜點小籠包和飲料，「我是一個美食愛好者，這裡的味道非常正宗。」

台灣之光！鼎泰豐「打趴全美餐廳」　單店能抵7間麥當勞

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌
快訊／書偉逃兵　相信音樂道歉：評估並調整藝人工作
坤達拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」
演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓
快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑3
威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小
偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑
賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被上銬」嚇傻
快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆
坤達「當年氣胸免役」！胸前有手術傷疤　復出跳16蹲被酸：合理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

停火恐破局？范斯赴以色列　阻納坦雅胡恢復攻打哈瑪斯

將成日本第一位女首相！高市早苗擬「月底訪韓」　3天2夜出席APEC

鼎泰豐超狂稱霸「全美最賺連鎖餐廳」　外媒點出3大成功秘訣

紐西蘭男日本山區練跑遇熊攻擊　「骨頭瞬間被咬碎」全身血逃命

赴柬埔寨遭虐死！韓22歲男大生「驗屍火化」　死後74天終於能回家

南韓首爾市中心大樓施工起火　百餘人緊急疏散

美考慮對尼加拉瓜課徵「最高100%關稅」　就等川普拍板

越南副防長爆晚宴性騷韓女！　南韓認定「情節嚴重」提抗議

苦瓜「最營養部分」都丟了？　日專家：維他命C是果肉1.7倍

川普警告！　若哈瑪斯違反停火協議「將被剷除」

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

停火恐破局？范斯赴以色列　阻納坦雅胡恢復攻打哈瑪斯

將成日本第一位女首相！高市早苗擬「月底訪韓」　3天2夜出席APEC

鼎泰豐超狂稱霸「全美最賺連鎖餐廳」　外媒點出3大成功秘訣

紐西蘭男日本山區練跑遇熊攻擊　「骨頭瞬間被咬碎」全身血逃命

赴柬埔寨遭虐死！韓22歲男大生「驗屍火化」　死後74天終於能回家

南韓首爾市中心大樓施工起火　百餘人緊急疏散

美考慮對尼加拉瓜課徵「最高100%關稅」　就等川普拍板

越南副防長爆晚宴性騷韓女！　南韓認定「情節嚴重」提抗議

苦瓜「最營養部分」都丟了？　日專家：維他命C是果肉1.7倍

川普警告！　若哈瑪斯違反停火協議「將被剷除」

千億元生技公司崛起　元富投顧：台灣新藥研發力挺進國際舞台

小葛雷諾3轟奪MVP哭了！率藍鳥闖世界大賽喊話：再贏4場

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

筷子一拌秒聞迷人油蔥香！60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

2026旅遊趨勢五大關鍵字！AI規劃年增190%　意義探索成顯學

「黃烷-3-醇」抗氧化護心血管　巧克力、茶、蘋果都含有

【小妹妹都比我厲害】只花30元輕輕鬆鬆夾到2個大抱枕！

國際熱門新聞

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議

月底川習會登場　川普稱將談及「台灣議題」

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

亞馬遜雲端服務又當機了

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

14歲少年在家打電動　突然被射殺

巨蟑攻入九州　人孔蓋瘋狂竄出

川普：中國無意犯台　計劃2026年初訪中

企業財報表現強勁！美股收高　台積電ADR漲近1％

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

以色列迎回第13具人質遺體　川普警告違約就「剷除哈瑪斯」

更多熱門

相關新聞

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人：正常吧

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人：正常吧

「很想知道為何會剩下排骨啊？」一名網友在鼎泰豐目擊超衝擊一幕，隔壁桌坐著外國客人，但他只吃炒飯，把一整塊金黃排骨留在盤裡就走人，讓原PO和隔壁桌的台灣人同時傻眼，文章曝光後，不少人也錯愕「沒辦法接受飯吃完了，剩下肉沒有吃！」但也有人認為可能是飲食習慣不同，「吃不慣亞洲人食物！」

鼎泰豐為何不到台南開店？在地人曝「10大理由」

鼎泰豐為何不到台南開店？在地人曝「10大理由」

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵

鼎泰豐吃到一半「店員突道歉」！原因讓他傻眼

鼎泰豐吃到一半「店員突道歉」！原因讓他傻眼

吃鼎泰豐「這空盤」不能收！大票共鳴：是精華

吃鼎泰豐「這空盤」不能收！大票共鳴：是精華

關鍵字：

鼎泰豐

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面