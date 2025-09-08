　
鼎泰豐為何不到台南開店？在地曝「10大理由」：台南人戰鬥力太強

以小籠包聞名的連鎖餐飲品牌鼎泰豐，不僅餐點美味，高級的服務品質更屢獲全球顧客讚譽。（示意圖／黃耀徵攝）

▲「鼎泰豐」在全球各地展店，但「美食之都」台南市卻沒有分店。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

以小籠包聞名的連鎖餐飲品牌鼎泰豐，不僅餐點美味，高級的服務品質更屢獲全球顧客讚譽，是觀光客來台必吃的美食之一，目前國內據點包括雙北、新竹市、台中、高雄等。就有人好奇「為什麼鼎泰豐就是不來台南？」對此，就有在地粉專幫忙整理出10大搞笑理由，引發網友熱議。

臉書粉專「熱血玩台南」7日提到，「常看到很多人說：為什麼鼎泰豐就是不來台南？身為台南人我只能笑笑，其實理由超簡單。熱血幫大家整理出十大搞笑理由」。

1、地段被飲料店搶光：台南的黃金店面不是手搖店就是咖啡館。鼎泰豐要進駐，只能跟某手搖飲爭門口招牌位置。

2、台南人太會吃：台南人戰鬥力太強，早餐鹹粥配牛肉湯，午餐嗑鱔魚意麵，晚餐吃米糕，鼎泰豐的小籠包可能要排到宵夜了。

3、排骨炒飯不夠台：鼎泰豐的排骨炒飯再好吃，也比不上「香腸炒飯＋滷味拼盤」。

4、服務生喊不贏台南阿姨：鼎泰豐強調服務周到，但台南阿姨一句「來來來～加湯啦！」整桌客人立馬歡呼。

5、「丹丹」太強大：台南人信仰丹丹漢堡，一份套餐漢堡＋粥，才百元出頭。

6、台南小吃太霸氣：鼎泰豐強調服務細緻，但台南阿姨端碗鹹粥，一邊喊「內用外帶？」的霸氣，哪有可能輸！

7、在地品牌太強：台南不乏超強的小籠包店，就連早餐店的小籠包都很好吃。

8、美食密度太高：走沒幾步就一間肉燥飯，轉角又一間牛肉湯，鼎泰豐想插旗？可能還沒開張就先被小吃淹沒。

9、CP值不夠：不少台南人都在乎CP值，鼎泰豐價格不菲，小籠包吃一籠吃不飽，排骨飯也不夠台式風味，台南人不一定會喜歡。

10、鼎泰豐不敢：沒錯！就是不敢，畢竟台南人嘴很挑，如果進來了之後生意不好，真的會很丟臉。

最後，他也強調這些僅是個人搞笑評論。貼文曝光吸引許多在地人留言「我覺得你不是玩笑話，我覺得句句經典，這是我個人在台南做生意的感受」、「我也認同！尤其是CP值這點（本人台南人）」、「第10項說的到是，台南人嘴很刁的，沒有鼎泰豐來台南，好像也還好，去吃過台北的鼎泰豐，其實真的也還好，台南美食之都欸」。大家普遍認同台南美食選擇豐富，但仍期待未來能有機會在台南品嘗鼎泰豐。

