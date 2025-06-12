台灣之光！鼎泰豐「打趴全美餐廳」　單店能抵7間麥當勞

▲鼎泰豐位於加州聖塔克拉拉的分店，同樣可透過玻璃窗，觀看師傅們手工製作小籠包。（圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

餐飲市場研究公司Technomic「500強連鎖餐廳」數據顯示，鼎泰豐去年在美國的各店平均營業額（AUV）高達2740萬美元 （約新台幣8億元），不僅是第2名的2倍，還幾乎等同於7間麥當勞餐廳。

Technomic數據顯示，鼎泰豐2024年在美國的各店平均營業額為2740萬美元，若要把這個驚人的數字具體化，幾乎等同於7間麥當勞的成績。Technomic回覆媒體詢問時，已證實這個數字沒有誤植或打錯。

Technomic數據也指出，鼎泰豐去年在美總營業額高達4.116億美元（約新台幣123億元），與去年相比成長近20%。人均消費額55美元（約新台幣1636元），儘管少有超過20美元（約新台幣600元）的昂貴菜色，但顧客們往往會點很多道菜一起分食。

▲美國紐約也有鼎泰豐的蹤跡。（圖／達志影像）



這份AUV排行榜上大多都是牛排館，而除了鼎泰豐之外，第2名是高級牛排餐廳「Mastro's Restaurants」（1452萬美元），另一個擠進前10名的亞洲餐廳則是「Nobu Restaurants」（1012萬美元）。

餐飲商業雜誌（Restaurant Business Magazine）報導，對於一間在美國只有16間分店的休閒連鎖餐廳而言，鼎泰豐的AUV高達2740萬美元，可說是一大驚人成就。

報導指出，鼎泰豐1958年創立於台灣，以經營食用油生意起家，後來改行為麵店，目前在全球13國共有180間分店，但仍是一間家族企業，並以在顧客面前手工製作的小籠包聞名。鼎泰豐2000年進軍美國，目前拓展至16間分店，大多數都位於西岸，並且在那裡吸引了一大批狂熱粉絲。