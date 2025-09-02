「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

▲鼎泰豐。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

鼎泰豐外常大排長龍，因此也會有些民眾轉而前去「平價版鼎泰豐」，但兩者間究竟有無差別呢？廚師漢克近日在臉書分享，他之前到「平價版鼎泰豐」用餐後，隨即發現其中差異，即便菜單、餐點與鼎泰豐相似，「但原物料是騙不了人的」。

廚師漢克在臉書粉專「廚師漢克 - Hank Cheng」上發文表示，日前他意外找到一家「平價版鼎泰豐」，當時還不用排隊，相當幸運。他入店之後，馬上就點了排骨炒飯、紅油抄手、元盅雞湯與炸餛飩等料理，然後「吃著吃著，對面的可愛女人問我說，你覺得怎樣」。

廚師漢克說，雖然炒飯的鍋氣有炒出來，但是吃著吃著，卻有股油耗味卡在口腔裡；炸餛飩雖說香脆好吃，但同樣是油耗味收尾；至於雞湯，也有雞油的油耗味。廚師漢克表示，其實該店的品項都與鼎泰豐很相似，但價格卻是鼎泰豐的二分之一，所以他覺得這樣的口味，其實也算合理，「因為價格實在是有一定的差距」。

因此廚師漢克直言，「走平價版本的鼎泰豐，原本就只能在菜單形態與餐點外型上，嘗試與鼎泰豐做到相似，但原物料是騙不了人的」。用餐後，他看向開放廚房裡的油炸鍋，就該店的生意量來推測，那應該是第三天的顏色，這也難怪會有股讓人難以言喻的油耗味。

廚師漢克接著提到，過去曾有人抱怨鼎泰豐的炒飯沒有鍋氣，很不像炒飯，「的確，炒飯要有鍋氣，夜市裡，街邊熱炒店、平價版鼎泰豐的炒飯，都能很簡單做出那股明顯的鍋氣」，但對他來說，那大部分都是劣質油的油耗味，相對來說，鼎泰豐的炒飯吃起來則乾淨、負擔較低，且不會有一絲油耗味。

「 所以，鼎泰豐與模仿者的最大差異，到底是什麼？」廚師漢克認為，答案已顯而易見，「就是在於基礎原物料與食材的差距」，油的品質和價格、是否每天或一個餐期就換一次油？還有各種調味料、食材也都有低價版和高價版的差距，「食材啊食材，貴的油，以及是否經常換油，對於有在炸東西的商家來說，肯定是可以理解其成本差距的」。

廚師漢克最後也說，雖然他每次一個人吃鼎泰豐，結果吃到近千元左右的價格，都會覺得自己在做什麼，一個人吃飯居然要吃到近千元，但他結帳後還是挺快樂的，「不會覺得渾身油煙味或是滿嘴油耗味，而那種快樂，我想在這個年紀，是值得的」。

本文經粉專「廚師漢克 - Hank Cheng」授權引用