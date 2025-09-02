　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

▲▼無法提供內用的鼎泰豐，外帶還是很熱門，不少民眾排隊準備領取餐點。（圖／記者謝盛帆攝） 

▲鼎泰豐。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

鼎泰豐外常大排長龍，因此也會有些民眾轉而前去「平價版鼎泰豐」，但兩者間究竟有無差別呢？廚師漢克近日在臉書分享，他之前到「平價版鼎泰豐」用餐後，隨即發現其中差異，即便菜單、餐點與鼎泰豐相似，「但原物料是騙不了人的」。

廚師漢克在臉書粉專「廚師漢克 - Hank Cheng」上發文表示，日前他意外找到一家「平價版鼎泰豐」，當時還不用排隊，相當幸運。他入店之後，馬上就點了排骨炒飯、紅油抄手、元盅雞湯與炸餛飩等料理，然後「吃著吃著，對面的可愛女人問我說，你覺得怎樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廚師漢克說，雖然炒飯的鍋氣有炒出來，但是吃著吃著，卻有股油耗味卡在口腔裡；炸餛飩雖說香脆好吃，但同樣是油耗味收尾；至於雞湯，也有雞油的油耗味。廚師漢克表示，其實該店的品項都與鼎泰豐很相似，但價格卻是鼎泰豐的二分之一，所以他覺得這樣的口味，其實也算合理，「因為價格實在是有一定的差距」。

因此廚師漢克直言，「走平價版本的鼎泰豐，原本就只能在菜單形態與餐點外型上，嘗試與鼎泰豐做到相似，但原物料是騙不了人的」。用餐後，他看向開放廚房裡的油炸鍋，就該店的生意量來推測，那應該是第三天的顏色，這也難怪會有股讓人難以言喻的油耗味。

廚師漢克接著提到，過去曾有人抱怨鼎泰豐的炒飯沒有鍋氣，很不像炒飯，「的確，炒飯要有鍋氣，夜市裡，街邊熱炒店、平價版鼎泰豐的炒飯，都能很簡單做出那股明顯的鍋氣」，但對他來說，那大部分都是劣質油的油耗味，相對來說，鼎泰豐的炒飯吃起來則乾淨、負擔較低，且不會有一絲油耗味。 

「 所以，鼎泰豐與模仿者的最大差異，到底是什麼？」廚師漢克認為，答案已顯而易見，「就是在於基礎原物料與食材的差距」，油的品質和價格、是否每天或一個餐期就換一次油？還有各種調味料、食材也都有低價版和高價版的差距，「食材啊食材，貴的油，以及是否經常換油，對於有在炸東西的商家來說，肯定是可以理解其成本差距的」。

廚師漢克最後也說，雖然他每次一個人吃鼎泰豐，結果吃到近千元左右的價格，都會覺得自己在做什麼，一個人吃飯居然要吃到近千元，但他結帳後還是挺快樂的，「不會覺得渾身油煙味或是滿嘴油耗味，而那種快樂，我想在這個年紀，是值得的」。

本文經粉專「廚師漢克 - Hank Cheng」授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GARNiDELiA突宣布停止活動！台北場取消　主唱傻住：我
揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」
《VIVANT》劇組死亡事故！1死1傷
國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」
2女1男摩鐵大亂鬥　老公到場綠了
日本Rapidus傳2奈米邏輯密度與台積電N2相當　大勝英特
彭振聲：柯文哲沒交代協助京華城　「檢察官說圖利我就認罪了」
快訊／彰化驚現沙塵暴！天空瞬間一片黑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

快訊／14:18花蓮近海也有地震！規模3.7　最大震度3級

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

「平價版鼎泰豐」和本店差在哪？廚師曝關鍵騙不了人：花千元值得

「5生肖」9月財運大爆發！升職加薪+貴人相助　錢數到手軟

洪秀柱赴中共閱兵　王婉諭「開轟國民黨」：被說親共剛好而已

一步步陷入「4狀況最容易外遇」！　兩性專家：同事關係超危險

金星加持戀愛運爆棚！4大星座2025秋天愛情機會滿滿

熬夜最傷身！豬猴牛兔需收心養生　避免小病釀大禍

中元節祭拜必看！祖先、地基主、好兄弟供品全攻略

快訊／14:18花蓮近海也有地震！規模3.7　最大震度3級

耐吉斯全新 P 系列登場：凍乾升級　口感與營養一次到位

瑤瑤泳衣太低胸「北半球溢出來」！海水浴場脫了…一轉身曲線全被拍

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

新北男衝台中求和遭拒　持刀刺前女友頸部！殺人未遂罪起訴

YouBike滿意度96.6%　台東縣府推騎乘補助至年底

推擠員警？　陳宥丞發文還原經過、中正一也聲明議員主動協調

史丹利自爆曾收「匿名驗孕棒」！驚慌想不起女主人是誰　真相傻眼了

唱紅破億神曲「GARNiDELiA」無限期停止活動　連主唱都不知情

揭彭振聲3大證詞直殺柯文哲！　律師：足證柯明知「有圖利問題」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

生活熱門新聞

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

美女書法家脫了！　下海拍AV

更多熱門

相關新聞

鼎泰豐吃到一半「店員突道歉」！原因讓他傻眼

鼎泰豐吃到一半「店員突道歉」！原因讓他傻眼

以美味多汁的小籠包聞名的連鎖餐飲「鼎泰豐」，除了好吃，服務也非常貼心，廣受全球老饕喜愛，有網友指出，用餐時店員突然前來致歉，讓他一頭誤會，原來是高麗菜盤中有枯葉，但他仔細一看，所謂的「枯葉」其實只是邊角約4公釐的小缺口，讓他驚呼「這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」貼文掀起熱論。

吃鼎泰豐「這空盤」不能收！大票共鳴：是精華

吃鼎泰豐「這空盤」不能收！大票共鳴：是精華

鼎泰豐師傅開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因

鼎泰豐師傅開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因

吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食

吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食

惜食理念入菜入心　「首惜廚師」台東站圓滿落幕

惜食理念入菜入心　「首惜廚師」台東站圓滿落幕

關鍵字：

鼎泰豐廚師

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面