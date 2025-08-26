高麗菜吃到剩一口「鼎泰豐店員突道歉」！原因讓他傻眼：服務太好

▲店員提出更換新的一盤，但原PO拒絕了。（示意圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

以美味多汁的小籠包聞名的連鎖餐飲「鼎泰豐」，除了好吃，服務也非常貼心，廣受全球老饕喜愛，有網友指出，用餐時店員突然前來致歉，讓他一頭誤會，原來是高麗菜盤中有枯葉，但他仔細一看，所謂的「枯葉」其實只是邊角約4公釐的小缺口，讓他驚呼「這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」貼文掀起熱論。

「鼎泰豐真的很誇張！」原PO在Threads發文，當天用餐吃到一半時，店員突然上前告知，高麗菜有枯葉沒注意到，並主動提出更換新的一盤。他起初還一頭霧水，直到仔細找才發現幾乎看不見的小缺角，大約只有4mm而已。

由於整盤高麗菜幾乎已經要吃完了，原PO婉拒更換，驚訝鼎泰豐對細節的要求，「4mm大小的枯葉缺口也要換一盤新的給我們，這種標準，餐飲業到底是還要不要活？」

貼文曝光，許多網友分享類似經驗，「之前去吃的時候，筷子不小心掉地上，我正默默的撿起來，才剛抬起頭，桌上已經擺好一副全新的」、「之前有次去點了青菜豆腐蛋花湯，喝了覺得湯頭偏清淡，就自己往裡面加醬油，剛好被服務人員發現就來關心，甚至主動調監視器，發現是廚房忘記下鹽巴，對這樣的服務精神真是敬佩不已」、「我們不小心把裝炒飯的盤子敲到缺了一角，鼎泰豐的服務人員直接換了一盤新的給我們」。

不少人對鼎泰豐的服務水準給予高度肯定，「這就是鼎泰豐可怕的地方，不只餐點水準高，連服務都能複製到全世界」、「服務人員的細心真的讓人佩服」、「去鼎泰豐用餐就是舒服」、「他們的服務只差沒親自把菜餵進你嘴裡」。