吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人揭原因：正常吧

▲外國人離去後，桌上留下幾乎完整的排骨，讓原PO看了超傻眼。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

「很想知道為何會剩下排骨啊？」一名網友在鼎泰豐目擊超衝擊一幕，隔壁桌坐著外國客人，但他只吃炒飯，把一整塊金黃排骨留在盤裡就走人，讓原PO和隔壁桌的台灣人同時傻眼，文章曝光後，不少人也錯愕「沒辦法接受飯吃完了，剩下肉沒有吃！」但也有人認為可能是飲食習慣不同，「吃不慣亞洲人食物！」



一名網友在Threads表示，最近到鼎泰豐用餐，隔壁桌恰好是一名外國旅客，沒想到對方離去後，原PO愣見一幕，「嗑完炒飯...居然留下排骨就走了！」

只見一塊幾乎完整的排骨躺在盤子上，原PO表示，另一桌的客人跟他同樣傻眼，「果然台灣人對吃剩真的是不能忍受哈哈，很想知道為何會剩下排骨啊？」

網友們紛紛留言表示震驚，「排骨是精華欸」、「上次去一家水餃店，隔壁韓國人也是只吃一點點，就留下一整盤水餃，看了好難受」、「排骨還算便宜，以前在飯店上班，外國客戶點了鮑魚套餐，菜都吃完了，把鮑魚留下來，整顆好好的...就是不吃」、「身為一個台灣人，我沒辦法接受飯吃完了剩下肉沒有吃，而且盤底還留了很多飯粒」、「排骨炒飯是必點耶！排骨一上來就消失的」。

也有網友解釋可能原因，「別國食物吃不慣吧！我去英國的時候，有去吃他們一個下午茶餐廳...糕點超級甜」、「對外國人而言、排骨的油耗味會反胃」、「吃不慣亞洲人食物」、「之前外國友人說過鼎泰豐的排骨太老了，後來都進我肚子」、「看形狀最上面似乎缺了一小塊，大概吃了不喜歡吧，畢竟台灣豬的騷味比較輕微，不是他預期中的豬肉味」、「正常吧，去德國看人家把一個燉豬腳整個吃完，後來跟同事嚐鮮看看，點一個來吃，結果兩個人吃不下去，太肥了」。