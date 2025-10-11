　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人揭原因：正常吧

▲不只小籠包！鼎泰豐必吃的還有這10道　招牌「小菜」一定要點。（圖／記者黃士原攝）

▲外國人離去後，桌上留下幾乎完整的排骨，讓原PO看了超傻眼。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

「很想知道為何會剩下排骨啊？」一名網友在鼎泰豐目擊超衝擊一幕，隔壁桌坐著外國客人，但他只吃炒飯，把一整塊金黃排骨留在盤裡就走人，讓原PO和隔壁桌的台灣人同時傻眼，文章曝光後，不少人也錯愕「沒辦法接受飯吃完了，剩下肉沒有吃！」但也有人認為可能是飲食習慣不同，「吃不慣亞洲人食物！」

一名網友在Threads表示，最近到鼎泰豐用餐，隔壁桌恰好是一名外國旅客，沒想到對方離去後，原PO愣見一幕，「嗑完炒飯...居然留下排骨就走了！」

只見一塊幾乎完整的排骨躺在盤子上，原PO表示，另一桌的客人跟他同樣傻眼，「果然台灣人對吃剩真的是不能忍受哈哈，很想知道為何會剩下排骨啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友們紛紛留言表示震驚，「排骨是精華欸」、「上次去一家水餃店，隔壁韓國人也是只吃一點點，就留下一整盤水餃，看了好難受」、「排骨還算便宜，以前在飯店上班，外國客戶點了鮑魚套餐，菜都吃完了，把鮑魚留下來，整顆好好的...就是不吃」、「身為一個台灣人，我沒辦法接受飯吃完了剩下肉沒有吃，而且盤底還留了很多飯粒」、「排骨炒飯是必點耶！排骨一上來就消失的」。

也有網友解釋可能原因，「別國食物吃不慣吧！我去英國的時候，有去吃他們一個下午茶餐廳...糕點超級甜」、「對外國人而言、排骨的油耗味會反胃」、「吃不慣亞洲人食物」、「之前外國友人說過鼎泰豐的排骨太老了，後來都進我肚子」、「看形狀最上面似乎缺了一小塊，大概吃了不喜歡吧，畢竟台灣豬的騷味比較輕微，不是他預期中的豬肉味」、「正常吧，去德國看人家把一個燉豬腳整個吃完，後來跟同事嚐鮮看看，點一個來吃，結果兩個人吃不下去，太肥了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女遭詐1.6億墜亡！　生前絕望求助「母娘」影片曝光
蔡瑞雪日本逛街穿太低胸！「掉出超兇上圍」被拍
外媒爆蘋果下週有「大動作」　M5晶片產品突襲問世
台男首爾當街遭逮捕！　「狂揍11歲女」離譜畫面曝
台北馬路突多出「一大塊藍色方格」　交通局解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知：太酷了

用機車占位被移了！他怒貼「1張紙」　網出招：兩個一起沒事的

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人揭原因：正常吧

國慶日豐收！大批丁香魚游進擱淺澎湖未完工新滬　村民驚喜狂撈

馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

網曝2寶媽寧靜車廂被迫離座「大寶獨留座位」　高鐵澄清：無此事

男友月入百萬又超合！她曝「唯一致命傷」怕被笑　竟釣出當事人

上公廁「愣見超謎3個字」　真相爆共鳴！一票苦主：真的超痛

川普對中加收100%關稅「周一股市會怎樣？」　網喊：台積電買起來

北返車流下午湧現「國道13地雷路段」　國5恐塞到午夜

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知：太酷了

用機車占位被移了！他怒貼「1張紙」　網出招：兩個一起沒事的

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人揭原因：正常吧

國慶日豐收！大批丁香魚游進擱淺澎湖未完工新滬　村民驚喜狂撈

馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

網曝2寶媽寧靜車廂被迫離座「大寶獨留座位」　高鐵澄清：無此事

男友月入百萬又超合！她曝「唯一致命傷」怕被笑　竟釣出當事人

上公廁「愣見超謎3個字」　真相爆共鳴！一票苦主：真的超痛

川普對中加收100%關稅「周一股市會怎樣？」　網喊：台積電買起來

北返車流下午湧現「國道13地雷路段」　國5恐塞到午夜

台中男「超巨油壓剪」偷土地公4面金牌價值19萬　躲摩鐵被逮

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知：太酷了

駕訓班男教練名叫「甄嬛」　無奈認：母親比較想生女兒

嫩模花蓮外拍攝影師「硬餵FM2迷姦」慘染性病崩潰提告　判決結果曝

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！必遭法律嚴懲

獨／男攀東卯山東南稜失聯47天成乾屍　跑山獸：跌落時應已罹難

前主播昔「半夜氣到離家出走」　回家驚見前夫叫外送：要不要吃？

姆巴佩連10場進球！法國3比0輕取亞塞拜然　全勝領跑小組

繼輝瑞後「AZ也讓步」！　川普：美國人將拿到難以想像的折扣

9上臨危受命代打敲安！　桃猿大物何品室融談初登季後賽

【最聰明的浪浪】花蓮洪災橘白貓跑進店內避難！

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

南投國慶煙火「根本火災現場」！遊客罵：爛透了

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

年輕人超愛「襪＋拖鞋」！爆紅穿法被酸　網揭真相：大咖超愛

「翻轉布丁」不只外觀翻　營養師揭3吃法

快搶！連假1800份購物金限時快閃

川普對中加收100%關稅　網喊：台積電買起來

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」

30歲男嚴重糖尿病！3招逆轉免吃藥

更多熱門

相關新聞

升級商務艙「被降等」　3招自保

升級商務艙「被降等」　3招自保

出國搭飛機花大錢升等頭等艙或商務艙，卻突然被強制降等，這該怎麼辦？專家表示，雖然發生機率不高，但任何人都可能遇到這種倒楣事，並且傳授3招自保、捍衛權利，或把意外機率降到最低。

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計：逾7成噪音來自手機、影片

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計：逾7成噪音來自手機、影片

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高鐵公告「行動電源充電不能放包包」　爆炸起火將求償

高鐵公告「行動電源充電不能放包包」　爆炸起火將求償

台鐵站務員遭推落軌致「腿部骨裂」　今將開刀治療

台鐵站務員遭推落軌致「腿部骨裂」　今將開刀治療

關鍵字：

鼎泰豐排骨炒飯外國人旅客吃不習慣

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

開出140億解約金？新壽董事長回應了

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面