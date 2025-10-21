　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

▲自民黨總裁高市早苗主導與日本維新會合作，預估21日將在臨時國會獲選為新任日本首相。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨總裁高市早苗主導與日本維新會合作，預估21日將在臨時國會獲選為新任日本首相。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

日本政壇將迎來歷史性時刻，自民黨總裁高市早苗與日本維新會共同代表吉村洋文、藤田文武於本月20日正式簽署協議，確認共組聯合政府，並獲維新會表態在21日臨時國會的首相指名選舉中支持高市。這代表高市早苗將成為日本首位女性首相，她長年堅定挺台的立場也備受關注。

在高市即將上任之際，印太戰略智庫執行長矢板明夫20日深夜於社群媒體分享她年輕時的點滴，揭示這位新任領袖鮮為人知的一面。矢板透露，他與高市同為松下政經塾校友，高市是第5期，他則是第18期，當他還在政經塾受訓時，高市已是眾議院議員，學弟妹們多次前往國會拜訪包括她在內的政治前輩，請教從政之路。

矢板表示，雖然不記得高市當時的具體建言，但仍對她當時充滿自信的談吐印象深刻，「在我的印象中，她十分有自信。不管是什麼問題，都有自己的看法，能夠對答如流、侃侃而談。」他補充道，自己曾聽學長們描述高市學生時代的「傳說」，包括在高中時因周末返校發現大門緊閉，竟然翻越鐵絲網，甚至因此被列為「需要注意的人物」。

這樣的反骨與自由個性，在高市升學至神戶大學後愈發鮮明。她曾加入以男性為主的重金屬樂團，擔任鼓手，每天背著鼓棒穿梭校園，儼然成為「校園風景」。她曾自述，「我大學時代的目標，就是要讓我的鼓聲響徹全日本。」

不僅熱愛音樂，高市在學術上也展現堅毅意志。據稱，她的樂譜架貼滿經營學與經濟學筆記，即便休息時間也會邊打節拍邊背誦供給曲線公式。矢板認為，這種結合熱情與理論的風格，正是高市政治風格的雛形。

此外，高市還熱衷於當時女性較少涉獵的嗜好，如深海潛水與重型機車。她報考松下政經塾時，據說曾騎重機從神戶疾馳8小時至神奈川，只為趕上面試。這份不懼風險、勇於突破的精神，讓她逐步成為打破傳統印象的女性政治人物。

矢板最後寫道，高市至今仍喜愛音樂，有時會敲起架子鼓，自比政治與打鼓皆需「以毫秒為單位掌握節奏」，「時機與節奏就是生命」，他說，正是青春時期對節奏的鍛鍊，塑造出她今日精準果斷的政治哲學。

