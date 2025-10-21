　
秋田市區4人遭襲擊！熊「躲進住家內」逾24小時　警急封鎖現場

記者張方瑀／綜合報導

日本秋田縣湯澤市20日上午發生黑熊連續襲擊事件，短短1個多小時內共有4名男子相繼遭熊攻擊受傷。更令人震驚的是，其中一頭熊在襲擊民眾後竟闖入民宅，截至21日清晨仍疑似滯留屋內，警方已封鎖現場並持續警戒。

根據NHK報導，秋田縣警方表示，20日清晨5時左右，一名63歲男子在湯澤市元清水的市道上步行時，突然被熊從背後撲倒攻擊，身受多處傷。之後約1小時20分鐘內，同區域又陸續發生一名遛狗男子遭熊從背後攻擊、70歲男子在飯店停車場被襲擊導致鎖骨骨折，另有一名65歲男子在自家門前被熊咬傷腳部送醫治療。

警方指出，4名傷者皆意識清楚，傷勢未危及生命。不過，襲擊最後一名男子的熊在事後竟直接闖入他的住宅，至21日上午6時仍未離開，現場戒備持續中。

為防止再度發生意外，警方與相關單位已在現場設置捕獸箱，準備進行捕捉作業。事發地點距JR湯澤車站不遠，屬於市區核心地帶。

同一天，秋田縣橫手市及由利本莊市也分別傳出各1起熊襲人事件，導致2人受傷。

根據秋田縣政府統計，今年截至19日，全縣已有1人因熊襲死亡，多人受傷。由於熊出沒頻繁，縣政府已對全境發布「亞洲黑熊出沒警報」，呼籲居民加強防範、避免外出時與野熊遭遇。

