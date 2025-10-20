南韓高利貸威脅「還不起債就去柬埔寨」　男機場脫身險淪豬仔

▲南韓公民赴柬埔寨淪為豬仔事件持續受到關注；示意圖。（Pixabay／Image by allPhoto Bangkok）

圖文／鏡週刊

南韓公民赴柬埔寨淪為豬仔事件持續受到關注，除了高薪工作誘騙、愛情陷阱等手法，日前有名受害者只因小額債務險些踏入狼窩，幸好在機場機警脫身。如今有媒體直指，南韓高利貸猖獗，逼迫債務者前往柬埔寨，「還不了債，就去柬埔寨」。

《韓聯社》曾報導，1名30多歲受害者A某透露，由於生活困窘、無力償還非法小額貸款，對方竟威脅「沒錢就用身體還債」，還指示男子透過「Hades Cafe」平台仲介赴柬埔寨，「工作1週後回韓國就行了」「就算被警方抓到，只要聲稱是被綁架、無可奈何就沒事」，但他人到機場時越想越不對勁，最後動用不該動用的錢乾脆把債還清，才好不容易脫身。

據《KOREA WAVE》報導，南韓非法高利貸受害案件持續劇增，據國會資料顯示，近期有越來越多陷入債務困境者，被非法放貸業者以「到柬埔寨工作就能免除債務」為誘餌，最終被賣給海外犯罪集團的案例層出不窮。共同民主黨議員李光熙指出，過去5年違反《貸款業法》案件，從2021年的675件，暴增至2025年9月的2,358件，增幅約3.5倍。

受害者人數亦急速攀升，自2023年的1,229人暴增至2024年的16,144人，2025年截至9月就已達12,405人。財產損失金額則從2023年的325億韓元，增加到2024年的448億韓元，今年9月時已達279億韓元。不過查緝率卻是下降，違反貸款業法案件偵破率從2021年的77.5%，降至2022至2023年的71.9%，2024年下跌至63.3%，截至今年9月僅為67.4%。

由於南韓的報警系統，並未將非法高利貸作為獨立類別管理，因此即使受害者報警也常被歸類於「單純恐嚇」或「金錢糾紛」，導致案件無法正式立案處理。李光熙強調，這並非僅是單純的高利貸問題，而是一種結合非法金融、國際犯罪、人口販運的「犯罪生態系統」，正因為南韓國內對非法放貸業者的縱容，才導致公民淪人口販運受害者。



