日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

▲日本男大生癌逝前自拍。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

日本一名年僅22歲、罹患癌症的男大學生，在病逝前透過社群平台X預先排程發文，用一句日本網路迷因「哇喔～我死掉了（グエー死んだンゴ）」作為幽默告別，貼文一出吸引逾3億人朝聖，並激起一波為癌症醫療與研究機構捐款的暖流，感動全球網友，網友紛紛留言，「真的是很酷又歡樂的道別」。

日媒報導，這名使用暱稱「なかやま（中山）」的學生，就讀北海道大學，2023年10月被診斷罹患罕見癌症，之後接受長期化療與手術。他以黑色幽默面對病魔，並持續在X分享病況，讓親友與追蹤者在淚水中也能會心一笑。

經歷兩年療程，なかやま本月10日曾發文坦言恐將離世，之後便停止更新。直到13日，一位友人代為發文，表示なかやま已於12日晚間安詳離世，帳號將暫時保留，並感謝所有送上祝福的人。

令人意外的是，14日帳號再度更新，出現「グエー死んだンゴ」一文。網友推測，這是他生前預先安排的排程貼文，以招牌幽默向世界告別。該貼文發布後迅速引起迴響，許多網友雖不認識他，卻深受他灑脫態度感動，紛紛以捐款給癌症醫療機構代替弔唁，並留言表示，「哪怕被說偽善，也總比什麼都不做好。」

日媒指出，這波善意捐款熱潮，是社群平台難得一見的溫暖運動。留言區中，有人寫道，「夢回2ch還很可愛的年代」、「這才是推特的正確使用方式」、「對於生活在網路海洋的人們來說，這簡直是一場國葬」，也有人說，「雖然晚認識你，但會記得這份感動。」