快訊／首位女首相即將誕生！自民黨、維新會正式合作　支持高市早苗

▲日本自民黨總裁高市早苗、日本維新會共同代表吉村洋文20日下午簽署文件，決定共同建立聯合政權。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本政治發展迎來重大進展！稍早，自民黨總裁高市早苗與日本維新會共同代表吉村洋文（大阪府知事），於今（20）日晚間6時（台灣時間下午5時）正式簽署合作文件，推動兩黨共同成立聯立政權，預計明（21）日召開臨時國會遴選首相時，日本維新會將投票給高市早苗，高市極有可能成為首位女性首相。

根據《日本放送協會》，高市早苗與吉村洋文20日晚間6時在國會內召開黨首會議，自民黨、日本維新會的幹事長與正物調查會長共同出席，雙方稍早簽署正式文件，同意建立聯合政權，文件內容包括儘快推動實現經濟政策、修憲等，內文更強調日本國內外如今情勢嚴峻，因此兩黨將會超脫各自不同的立場，以建立並維繫穩定政權為基礎，並以「重振日本」為最重要的目標。

21日即將在臨時國會進行首相（總理大臣）指名選舉，自民黨、日本維新會決定攜手合作，將票投給自民黨總裁高市早苗。

▼日本自民黨總裁高市早苗。（圖／路透）

對此，日本維新會20日下午召開參眾兩院議員總會，黨內同意在首相指名選舉中投票給高市早苗。該黨共同代表藤田文武表示，「今天正式與自民黨針對政策協議進行合作，同意攜手合作建立聯合政權，期盼能改變日本政治、改善國民的生活，為了重振日本，將會團結合作。」

高市早苗在黨首會議開頭時便強調，日本維新會在國家觀念上與自民黨達成高度共識，雙方在協調政策時歷經長時間的談判，「今天將成為雙方合作的起點，重振日本的經濟，同時也向未來世代承擔起改造日本國形象的責任。」

吉村洋文則在黨首會談上表示，「日本維新會雖然身為少數政黨，但是卻和自民黨共享理念相近的國家價值觀，且同樣抱持著重振日本的理想。在這段期間，我和高市早苗總裁交流，強烈感受到她推動日本前進的熱情。期盼能和自民黨共同打造國家，讓目前無投票權的孩童們在未來時能夠真心覺得，『這樣的日本真好』。」

報導指出，自民黨、日本維新會在正式文件中針對經濟、是否課徵消費稅、修憲、能源政策、設立對外情報廳與籌備間諜防治法、副首都構想、企業與團體政治獻金、削減國會議員席次數達一成等達成共識。