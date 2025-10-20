新北攜手緯穎永續基金會復育珊瑚　侯友宜：共同守護海洋生態

▲新北市長侯友宜20日上午與緯穎永續基金會簽署「海洋永續合作備忘錄」。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為攜手推動台灣海洋永續，新北市長侯友宜今（20日）上午與緯穎永續基金會簽署「海洋永續合作備忘錄」。侯友宜表示，新北市擁有145公里海岸線及28座漁港，是全國本島漁港最多的城市，此次透過產官學合作，結合政府、學界與民間力量，為東北角海岸的海洋生態盡一份心力，展現守護海洋的決心。

侯友宜表示，珊瑚復育是最具挑戰性的生態工作之一，珊瑚礁被視為海洋生態多樣化的重要指標。自2022年起，新北市推動「山海造林計畫」，攜手國立臺灣海洋大學等合作夥伴，已於卯澳灣成功移植3,000株珊瑚，逐步恢復海洋生態的多樣與豐饒。他表示，此次與緯穎永續基金會合作，將首度以循環材料及3D列印技術開發珊瑚基座，為珊瑚復育注入創新技術與永續能量。

侯友宜也呼籲，緯穎永續基金會是首家響應市府號召投入海洋復育的企業，盼藉此拋磚引玉，帶動更多民間力量參與。海洋資源復育園區並提供導覽服務，邀請市民親身了解保育成果與海洋多樣性，共同守護這片珍貴的海洋資源。

侯友宜說，新北市長期深耕海洋永續，與NGO團體密切合作，例如由環保局與志工共同組成的「藍海艦隊」；同時市府推動刺網轉型，已輔導585艘漁船採取更友善環境的捕撈方式，並針對萬里蟹規範捕撈尺寸及禁止捕捉抱卵母蟹，以維護生態平衡。

侯友宜也宣布，自2026年1月1日起，新北市將全面禁止沿岸3海浬內使用刺網，減少對珊瑚及海洋生物棲地的干擾，為台灣下一代留下美麗的海洋生態。