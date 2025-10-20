台水緊急搶修成功　屏東沿海地區21日大停水確定取消

▲台水公司屏東區管理處。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

原訂於10月21日進行的屏東沿海地區大規模停水作業確定取消！台灣自來水公司屏東區管理處表示，經搶修人員於10月20日前往佳冬鄉台17線264K+800處探挖確認，發現為600毫米主管線旁150毫米支管漏水，已於當天即時修復完成。由於問題排除，明日原預定為期22小時的停水作業取消，供水將維持正常，請民眾安心用水。

台水公司屏東區管理處表示，該起事故發生於佳冬鄉台17線264K+800處，初步研判為600毫米PSCP自來水管線漏水。搶修人員20日進行現場探挖後，確認實際漏點為150毫米旁通管線，立即展開修復作業，當日下午即修復完成並恢復供水壓力。

原先公告的停水範圍涵蓋枋寮鄉12個村、佳冬鄉全鄉、東港鎮全鎮，以及新園鄉8個村莊，預計停水22小時，另林邊鄉及琉球鄉列為降壓供水區。由於搶修進度超前、漏水情形完全排除，民眾將不受停水影響。

台水公司強調，因考量沿海地區人口密集及用水需求量高，搶修團隊日夜趕工排除缺失，以減少對民眾生活的不便。也感謝各鄉鎮公所及地方民眾在搶修期間的體諒與配合。

民眾如有供水異常或相關問題，可洽詢台水公司東港營運所（電話：08-8325550）或撥打客服專線1910。台水呼籲，用戶可持續關注官方公告，以掌握即時供水訊息。