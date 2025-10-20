　
地方 地方焦點

台水夜間搶修主幹線漏水　屏東沿海多鄉鎮10/21停水22小時

▲台水公司屏東區管理處。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

台灣自來水公司屏東區管理處東港營運所20日發布停水公告指出，位於台17線264K+800處的600毫米自來水主幹管線因漏水，將於10月21日（星期二）凌晨1時起進行緊急搶修作業，預計至當日晚間11時恢復供水，整體停水時程約22小時。

這次停水範圍主要包括枋寮鄉的新龍、枋寮、隆山、安樂、人和、地利、天時、保生、內寮、大庄及東海、中寮等村，全鄉共十二村將全面停水；佳冬鄉全境、東港鎮全鎮也都在停水範圍內。新園鄉部分地區如興龍、烏龍、中洲、港西、南龍、共和、鹽埔與五房等村，同樣將暫停供水。

另林邊鄉及琉球鄉雖不全面停水，但因供水主幹線壓力下降，將實施降壓供水，水量與水壓恐不穩定。台水公司提醒民眾提前儲水備用，並建議停水期間關閉抽水機電源及火源，避免設備損壞或引發意外。

東港營運所表示，搶修期間將盡量縮小停水範圍並加速作業，完工後立即恢復供水，但管線末端及高地區域可能會延遲復水。若民眾家中自來水進水口位於地面以下，應於停水期間關閉總表前制水閥栓，以防虹吸造成污染。

台水公司呼籲，用戶可透過客服專線1910或東港營運所電話（08）832-5550洽詢，亦可上「台水停水查詢系統」（https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map）掌握最新停復水進度。公司強調，將全力搶修並儘速恢復供水，造成不便，敬請民眾體諒與配合。

屏東停水台水緊急搶修供水

