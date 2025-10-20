　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東婦遭詐百萬報警求助　警鳴「裁判槍」震攝！車手驚嚇就逮

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名60歲翁姓女子誤信網路投資詐騙，投入上百萬元後遲遲領不到獲利，對方再要求追加90萬元時，她警覺報案。屏東警分局員警獲報後連日埋伏，行動中為防嫌犯逃逸與確保民眾安全，臨時借來學校裁判槍對空鳴槍示警，嚇得車手當場束手就擒。警方成功逮捕45歲黃姓男子，查扣贓款與工具，訊後依詐欺罪嫌移法辦，向法院聲押禁見獲准，擴大偵辦。

▲屏東警分局利用裁判槍示警，逮獲黃姓男車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局利用裁判槍示警，逮獲黃姓車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局利用裁判槍示警，逮獲黃姓男車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方指出，翁姓女子透過網路認識男子，對方以「高獲利投資」為名誘騙她投入資金。翁女先後匯出上百萬元後遲遲未見回報，對方仍要求再投入新臺幣90萬元才能領出「帳面獲利」。她驚覺有異，趕緊報案求助。

警方獲報後立即組成專案小組，研判詐騙車手將前往取款地點，隨即部署埋伏。由於現場鄰近民宅、人潮頻繁，警方考量情勢尚未達使用制式槍械的標準，為確保安全並防止嫌犯逃逸，臨時向學校借來「裁判槍」作為替代示警工具。

行動當日，員警在現場發現45歲黃姓男子出現，隨即對空鳴槍示警，突如其來的巨響令嫌犯嚇得當場停下。警方立即上前壓制逮捕，查扣新臺幣1萬8千餘元、工作證及印章等詐騙工具，全案依詐欺罪及洗錢防制法送辦，並經法院聲押禁見。

分局長林明波指出，此案展現員警臨場應變與慎用武力的專業，既確保民眾安全，也有效遏止詐騙行為。他提醒，詐騙手法層出不窮，民眾切勿輕信網路投資或陌生人指令匯款。警方呼籲可多利用警政署「打詐儀表板」了解最新詐騙案例，從他人經驗中學習防詐技巧，守護辛苦積蓄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹市跟進正常上班課！停班課懶人包一覽
獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞
快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布
比特犬撕咬小模愛犬　飼主曝「地震害的」
快訊／新北5國小、3國中「預防性停課」
不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣宣布了　全台停班課看這裡
史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變「最偉大」
快訊／首位女首相即將誕生！自民黨、維新會正式合作　支持高市早

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣市確定了　北北基桃20:00宣布

虛擬幣交易是假的！科技女遭搶192萬　詐團收款員跑10分鐘被逮

快訊／台中工人拆除房屋「2樓墜落」　無生命跡象送醫搶救中

屏東婦遭詐百萬報警求助　警鳴「裁判槍」震攝！車手驚嚇就逮

快訊／36歲冷血男撞死人竟逃跑！1天後基隆落網　檢方聲押禁見

八里大貨車打滑失控衝分隔島！擦撞對向2車　驚險瞬間曝光

月台旅客突衝撞！高鐵列車台南站驚險急煞　延誤30分鐘恢復運行

詭風連釀2起鷹架崩塌！鹿港倒完換彰化...在地人驚喊：好可怕

涉貪議員暴瘦現身！陳怡君開庭喊：我先認錯　庭後包緊緊快閃

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣市確定了　北北基桃20:00宣布

虛擬幣交易是假的！科技女遭搶192萬　詐團收款員跑10分鐘被逮

快訊／台中工人拆除房屋「2樓墜落」　無生命跡象送醫搶救中

屏東婦遭詐百萬報警求助　警鳴「裁判槍」震攝！車手驚嚇就逮

快訊／36歲冷血男撞死人竟逃跑！1天後基隆落網　檢方聲押禁見

八里大貨車打滑失控衝分隔島！擦撞對向2車　驚險瞬間曝光

月台旅客突衝撞！高鐵列車台南站驚險急煞　延誤30分鐘恢復運行

詭風連釀2起鷹架崩塌！鹿港倒完換彰化...在地人驚喊：好可怕

涉貪議員暴瘦現身！陳怡君開庭喊：我先認錯　庭後包緊緊快閃

台鐵光復節連假加開14列次　明天凌晨開放售票

安格斯12星座一周運勢10／20-10／26　巨蟹遠離豬隊友、天秤人氣旺

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

卡戴珊小妹愛牌！瑜珈新寵「Alo」還沒進軍中國…盜版已賣爆

南韓高利貸威脅「還不起債就去柬埔寨」　男機場脫身險淪豬仔

【沒喝孟婆湯嗎XD】小五弟弟參加姊姊家長日　竟在現場寫程式架網站！

社會熱門新聞

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

即／陸軍南部砲測中心墜樓！　24歲中尉副連長搶救無效亡

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

即／立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

狗狗散步遭比特犬攻擊　咬出10公分傷口

即／夫妻死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅撞死騎士

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

即／五股疏洪道豪雨成河　2人1狗受困車內

更多熱門

相關新聞

屏東沿海地區21日大停水確定取消

屏東沿海地區21日大停水確定取消

原訂於10月21日進行的屏東沿海地區大規模停水作業確定取消！台灣自來水公司屏東區管理處表示，經搶修人員於10月20日前往佳冬鄉台17線264K+800處探挖確認，發現為600毫米主管線旁150毫米支管漏水，已於當天即時修復完成。由於問題排除，明日原預定為期22小時的停水作業取消，供水將維持正常，請民眾安心用水。

450元餐費竟用玩具鈔付　鳳山屁孩惡作劇慘了

450元餐費竟用玩具鈔付　鳳山屁孩惡作劇慘了

「調查局委員」來電　女會計3天遭詐1200萬

「調查局委員」來電　女會計3天遭詐1200萬

60歲女陷投資騙局　砸百萬無法出金

60歲女陷投資騙局　砸百萬無法出金

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照還開贓車

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照還開贓車

關鍵字：

網路詐騙屏東警方逮捕網路投資

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面