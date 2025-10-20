屏東婦遭詐百萬報警求助　警鳴「裁判槍」震攝！車手驚嚇就逮

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名60歲翁姓女子誤信網路投資詐騙，投入上百萬元後遲遲領不到獲利，對方再要求追加90萬元時，她警覺報案。屏東警分局員警獲報後連日埋伏，行動中為防嫌犯逃逸與確保民眾安全，臨時借來學校裁判槍對空鳴槍示警，嚇得車手當場束手就擒。警方成功逮捕45歲黃姓男子，查扣贓款與工具，訊後依詐欺罪嫌移法辦，向法院聲押禁見獲准，擴大偵辦。

▲屏東警分局利用裁判槍示警，逮獲黃姓車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方指出，翁姓女子透過網路認識男子，對方以「高獲利投資」為名誘騙她投入資金。翁女先後匯出上百萬元後遲遲未見回報，對方仍要求再投入新臺幣90萬元才能領出「帳面獲利」。她驚覺有異，趕緊報案求助。

警方獲報後立即組成專案小組，研判詐騙車手將前往取款地點，隨即部署埋伏。由於現場鄰近民宅、人潮頻繁，警方考量情勢尚未達使用制式槍械的標準，為確保安全並防止嫌犯逃逸，臨時向學校借來「裁判槍」作為替代示警工具。

行動當日，員警在現場發現45歲黃姓男子出現，隨即對空鳴槍示警，突如其來的巨響令嫌犯嚇得當場停下。警方立即上前壓制逮捕，查扣新臺幣1萬8千餘元、工作證及印章等詐騙工具，全案依詐欺罪及洗錢防制法送辦，並經法院聲押禁見。

分局長林明波指出，此案展現員警臨場應變與慎用武力的專業，既確保民眾安全，也有效遏止詐騙行為。他提醒，詐騙手法層出不窮，民眾切勿輕信網路投資或陌生人指令匯款。警方呼籲可多利用警政署「打詐儀表板」了解最新詐騙案例，從他人經驗中學習防詐技巧，守護辛苦積蓄。