60歲女網路交友陷投資騙局　砸百萬無法出金...警逮45歲車手

▲屏東警分局員警逮獲黃姓男車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣60歲翁姓女子誤信網路投資詐騙，投入上百萬元後遲遲領不到獲利，對方又要求再匯90萬元時，她驚覺不對報警求助。屏東警分局員警獲報連日部署埋伏，成功逮捕45歲黃姓車手，現場查扣贓款及相關工具，成功阻止被害人再度受騙。

屏東警分局海豐派出所日前接獲翁姓女子報案，60歲的她日前透過網路交友進行投資，沒想到投資新台幣上百萬元後卻遲遲無法領出現金，因此心生警覺，這次對方說要再投入新台幣90萬元才能領出現金時，她終於確認自己遭詐而前來報案，於是配合警方順利逮補45歲黃姓男車手，查獲新臺幣1萬8千餘元、工作證及印章等工具。

分局長林明波表示，近年來詐騙手法日新月異，利用各種假投資、假網購、假檢警等話術誘騙民眾，造成巨大損失。並呼籲，民眾對來路不明的電話、訊息務必提高警覺，切不可輕忽大意，更不要輕易相信陌生人的投資或匯款要求。特別推薦民眾可善用內政部警政署推動的「打詐儀表板」，了解目前最新的詐騙手法與真實案例，從別人的慘痛經驗中記取教訓，強化自身防詐免疫力。警方也將持續透過高強度掃蕩和預防宣導，全力守護民眾的財產安全。