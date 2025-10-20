　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團假冒「調查局委員」指示轉帳　屏東女會計3天匯出1200萬

▲里港警分局長邱逸樵提揭假冒公務員詐千萬手法(圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局長邱逸樵提揭假冒公務員詐千萬手法。(圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局轄區9月間發生一起高額詐騙案，一名公司女會計遭假冒「調查局委員」的詐騙集團欺騙，以「涉入投資詐欺需配合金流比對」為由，指示她設定約定轉帳帳戶並多次匯款，短短3天內匯出高達新臺幣1200萬元；里港警分局長邱逸樵特別透過警廣節目公開揭露手法，提醒民眾切勿輕信來電公務員身分，應冷靜查證避免受騙。

里港警分局表示，轄區9月份發生這起金額1200萬元詐騙案件，為典型的「假冒公務員」手法，被害人接獲詐騙集團來電告知為調查局委員，稱被害人在網路上申請多支手機門號進行網路投資詐欺，要求配合指示調查並加入歹徒LINE ID，先指示被害人至銀行將帳戶設定為約定轉帳帳戶，接續匯款至調查局金融專用戶頭，聲稱做金流交叉比對，這樣就不需要全台東奔西走做筆錄，可快速結案。

被害人遂依歹徒指令3天內進行網路及臨櫃匯款計6次，每次新臺幣200萬元，共計遭詐騙新臺幣1200萬元，分局長邱逸樵特別在接受警廣電話連線時揭露手法，提醒民眾留意、保持警覺，切勿輕信且多加查證，避免受騙。

邱逸樵分局長指出，根據里港分局統計9月份受理詐欺共計42件，主要集中在假網拍13件、假投資5件、解除分期付款4件、假借銀行借貸3件及假求職3件，年齡40-50歲最多，其次為20-30歲，其中發生一件「假冒公務員詐財」，財損高達1200萬，解析其手法有:(一)偽造公務機關來電顯示、(二)以急迫、恐嚇催促立即匯款或操作ATM、(三)跨案連串劇情、(四)多名角色分工讓人看起來很「官方」，其實卻是同一詐騙集團、(五)要求移交或操作金融工具保管帳戶。

他提醒公務機關查案重視「程序」與「面對面」調查，不會以匯款或轉帳作為「查證」手段，只要聽到「帳戶涉案」「要你配合調查匯款」這類話，幾乎可以確定是詐騙。遇到可疑來電，務必向 165 反詐騙專線、或就近派出所求證，記住「冷靜、查證、不透露、不安裝、立即通報」，防止受騙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現
比特犬狠咬小模愛犬　飼主恐遭罰61.5萬
林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭
快訊／車頭斷裂！41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡
快訊／韓3大咖來台！金唱片超猛卡司登大巨蛋
快訊／堰塞湖溢流水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉
快訊／害死3條人命！主謀等3人確定逃死
快訊／北市賓士休旅撞雙載機車！騎士倒地無心跳
快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光
阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

鹿港「風飛沙」影片曝！中部颳強風　鄉親驚呼：這根本沙塵暴

快訊／貨櫃車台61線撞護欄車頭斷裂　41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡

無業女遭愛情詐騙無償運毒　行李箱夾藏12公斤大麻闖關失敗

快訊／堰塞湖溢流立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

「台版柬埔寨案」害死3條人命！主謀藍道等3人重判無期徒刑定讞

詐團假冒「調查局委員」指示轉帳　屏東女會計3天匯出1200萬

快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光

快訊／台62線12.3K「砂石車翻覆」！1男1女送醫　現場剩1車道可通行

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

鹿港「風飛沙」影片曝！中部颳強風　鄉親驚呼：這根本沙塵暴

快訊／貨櫃車台61線撞護欄車頭斷裂　41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡

無業女遭愛情詐騙無償運毒　行李箱夾藏12公斤大麻闖關失敗

快訊／堰塞湖溢流立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

「台版柬埔寨案」害死3條人命！主謀藍道等3人重判無期徒刑定讞

詐團假冒「調查局委員」指示轉帳　屏東女會計3天匯出1200萬

快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光

快訊／台62線12.3K「砂石車翻覆」！1男1女送醫　現場剩1車道可通行

台灣大賽G4若遇雨攪局　將延至23日原地桃園補賽

鄭麗文喊收拾民進黨、攻克南台灣　鍾佳濱酸：跑中南部還中南海？

26年異國料理名店突熄燈　老闆吐歇業心聲：與房東無關

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

假日急症中心11月上路　醫師公會提隱憂：人力恐流失到基層

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

高雄拼「新10大建設」　經濟部評估矽光子產業技術開發落腳

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

社會熱門新聞

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

即／陸軍南部砲測中心墜樓！　24歲中尉副連長搶救無效亡

狗狗散步遭比特犬攻擊　咬出10公分傷口

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

即／立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

即／彰化婦跌大圳溝勇夫跳水救！2人命危送醫

獸醫開繁殖場！犬聲帶遭割　苗動防所拒查

即／五股疏洪道豪雨成河　2人1狗受困車內

更多熱門

相關新聞

60歲女陷投資騙局　砸百萬無法出金

60歲女陷投資騙局　砸百萬無法出金

屏東縣60歲翁姓女子誤信網路投資詐騙，投入上百萬元後遲遲領不到獲利，對方又要求再匯90萬元時，她驚覺不對報警求助。屏東警分局員警獲報連日部署埋伏，成功逮捕45歲黃姓車手，現場查扣贓款及相關工具，成功阻止被害人再度受騙。

台水夜間搶修　屏東沿海多鄉鎮停水22小時

台水夜間搶修　屏東沿海多鄉鎮停水22小時

未辦入山登記擅闖山區　里港警攔查告誡

未辦入山登記擅闖山區　里港警攔查告誡

台24線改裝車惹民怨　警+環取締違規16件

台24線改裝車惹民怨　警+環取締違規16件

泰16歲癡情少女被男友騙到柬埔寨！

泰16歲癡情少女被男友騙到柬埔寨！

關鍵字：

詐騙公務員警察屏東警告

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面