詐團假冒「調查局委員」指示轉帳　屏東女會計3天匯出1200萬

▲里港警分局長邱逸樵提揭假冒公務員詐千萬手法。(圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局轄區9月間發生一起高額詐騙案，一名公司女會計遭假冒「調查局委員」的詐騙集團欺騙，以「涉入投資詐欺需配合金流比對」為由，指示她設定約定轉帳帳戶並多次匯款，短短3天內匯出高達新臺幣1200萬元；里港警分局長邱逸樵特別透過警廣節目公開揭露手法，提醒民眾切勿輕信來電公務員身分，應冷靜查證避免受騙。

里港警分局表示，轄區9月份發生這起金額1200萬元詐騙案件，為典型的「假冒公務員」手法，被害人接獲詐騙集團來電告知為調查局委員，稱被害人在網路上申請多支手機門號進行網路投資詐欺，要求配合指示調查並加入歹徒LINE ID，先指示被害人至銀行將帳戶設定為約定轉帳帳戶，接續匯款至調查局金融專用戶頭，聲稱做金流交叉比對，這樣就不需要全台東奔西走做筆錄，可快速結案。

被害人遂依歹徒指令3天內進行網路及臨櫃匯款計6次，每次新臺幣200萬元，共計遭詐騙新臺幣1200萬元，分局長邱逸樵特別在接受警廣電話連線時揭露手法，提醒民眾留意、保持警覺，切勿輕信且多加查證，避免受騙。



邱逸樵分局長指出，根據里港分局統計9月份受理詐欺共計42件，主要集中在假網拍13件、假投資5件、解除分期付款4件、假借銀行借貸3件及假求職3件，年齡40-50歲最多，其次為20-30歲，其中發生一件「假冒公務員詐財」，財損高達1200萬，解析其手法有:(一)偽造公務機關來電顯示、(二)以急迫、恐嚇催促立即匯款或操作ATM、(三)跨案連串劇情、(四)多名角色分工讓人看起來很「官方」，其實卻是同一詐騙集團、(五)要求移交或操作金融工具保管帳戶。

他提醒公務機關查案重視「程序」與「面對面」調查，不會以匯款或轉帳作為「查證」手段，只要聽到「帳戶涉案」「要你配合調查匯款」這類話，幾乎可以確定是詐騙。遇到可疑來電，務必向 165 反詐騙專線、或就近派出所求證，記住「冷靜、查證、不透露、不安裝、立即通報」，防止受騙。