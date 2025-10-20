南投樂樂定點臨時托育中心啟用　助家長兼顧育兒和拚生活需求

▲「南投樂樂定點臨時托育中心」揭牌啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助家長兼顧家庭與工作，南投縣政府積極推動友善托育政策，並因應家長臨時拖育需求，113年投入110萬元開辦全縣首家「南投樂樂定點臨時托育服務中心」，經一年試營運後，於日前正式揭牌啟用；縣府指出，該中心同一時段可收托4名幼兒，費用比照基本時薪，歡迎有需求的家長多加利用。

「南投樂樂定點臨時托育服務中心啟用典禮」19日在南投婦幼館舉辦，由副縣長王瑞德主持，與縣議員林憶如、林儒暘，南投市長張嘉哲等一同揭牌啟用；立委游顥、馬文君服務處及縣議員沈夙崢、吳棋楠服務處都派員參與，共同見證。

縣府社會及勞動局表示，該中心空間明亮、安全，設有活動區與清潔區，並聘用合格、有證照且具實務經驗的專任托育人員，提供細心與專業兼具的照顧服務，確保孩子在每一次托育過程中都能快樂、安全地成長；收托比依照居家托育人員規定，同一時段最多收托四名幼兒，其中未滿兩歲者以兩名為限，確保照顧品質；服務時間為上午9點至下午4點，中午不休息，方便家長依自身需求彈性安排，費用也相當低廉，兼顧家長經濟負擔與服務合理性。

王瑞德說，許多家長在工作與育兒之間承受沉重壓力，臨時需要外出辦理公務、就醫、進修或短暫外出時，往往缺乏可託付的選擇，縣府設立該臨時托育中心，希望在關鍵時刻能分擔家長的育兒負擔，提供家長臨時托育需求的彈性選擇；縣府未來將持續評估各鄉鎮需求，陸續設立更多臨時托育據點，並整合公共托育、居家托育與親子館等多元服務，打造安全、溫暖、優質且多元的托育環境，讓每個家庭都能就近獲得支持。