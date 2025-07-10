南投13鄉鎮市普設26防災公園　模擬7.2強震！避難安置演練逼真

▲南投全縣26座防災公園正式揭牌成立。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣為強化災害應變量能，於13鄉鎮市各普設2座防災公園，透過公私協力，逐步提升各單位防救災能力及救援能量，強化防災加值應用及避難設施整備；縣長許淑華表示，期待未來能不斷提升縣民防災意識，真正達到災害發生時，能夠不慌不忙及時做出最佳因應的目標。

全縣26座防災公園揭牌成立典禮2日在名間親子生態園區防災公園舉辦，同時擴大辦理模擬震災應變避難收容安置演練，一早先安排小小消防體驗營，包括雲梯車高空救援、滅火器噴射及消防衣換裝等活動，吸引許多社區親子民眾參加；第二階段除頒發營南、御史及良善社區「韌性社區」二星認證證書，也由消防婦女宣導大隊的防災劇場表演，生動有趣地介紹震災正確應變作為，及備妥防災避難包的重要性，最後就模擬規模7.2大地震發生後，名間鄉在地民眾到防災公園避難並獲得的全套協助與扶助，過程逼真並具示範與實用性。

許淑華、副縣長王瑞德、縣議員林儒暘和林友友、立委游顥辦公室主任蔡政軒、名間鄉長陳翰立、南投市長張嘉哲都出席參加；許淑華說，此次演練除公部門單位，更有慈濟基金會及南投縣紅十字會一同協助各站點作業及物資運送，充分展現防災時公私協力的效能。

縣府指出，防災公園除既有設施，還需要帳篷、儲水、供電、通訊及醫療等臨時設施，縣內各鄉鎮市公所均已完成完善的整備工作，並與轄內廠商簽訂合作備忘錄，充分做好防災準備工作；本次演練從災民疏散撤離到收容安置作業，逐一呈現各項災害應變工作重點，充分發揮防災公園的功能及完善防災公園應變程序，也呈現安置災民時不忘量額溫防疫、提供「性別友善寢」等各類帳篷、寵物收容所及安頓身心靈的信仰及律動服務區的貼心服務內容。