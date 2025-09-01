農業部花卉創新園區揭牌　陳亭妃：國際級花卉研發基地落腳後壁

▲農業部花卉創新園區研究發展中心今在台南後壁正式揭牌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南後壁迎來台灣花卉產業重大里程碑！農業部1日正式將原「台灣蘭花生物科技園區」升格為「農業部花卉創新園區研究發展中心」，為農業部轄下4級機關，並由戴廷恩出任首任主任，象徵台灣花卉產業正式跨入科技研發與國際化新時代。

立委陳亭妃自2022年起持續推動蘭花園區轉型，她上午出席揭牌典禮時表示，三年來一路盯緊進度，如今終於親眼見證國際級花卉園區在台南後壁誕生，「讓世界看見台灣的花卉研發能量」。

台南後壁台灣蘭花園區，自2003年中央補助地方開發至今，總面積達175公頃，佔全國蝴蝶蘭生產面積三分之一，是全球最大蝴蝶蘭產業聚落。陳亭妃指出，園區升格不僅是地方建設，更是國家農業轉型的重要基地，象徵我國花卉產業正式朝科技化、國際化邁出關鍵一步。

陳亭妃也坦言，為了讓園區不成「掛牌空殼」，她從立法院審查農業部組織法時即提案要求升格，並一路爭取中長程公共建設與設施升級計畫經費，「這三年來，內心五味雜陳，但今天看到成果，所有努力都值得」。

陳亭妃強調，未來台灣蝴蝶蘭要積極在美國建立基地，突破關稅競爭壓力，讓台灣花卉在全球市場綻放光芒，真正為台灣農業創造長期價值。