台南5所新建公共化幼兒園聯合揭牌　黃偉哲：打造不輸國際的教學環境

▲為擴大平價教保服務、減輕家長負擔，台南市5所新建公共化幼兒園於114學年度落成招生，市府11日在將軍幼兒園舉行聯合揭牌，由教育部、黃偉哲市長及各園代表共同主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為擴大平價教保服務、減輕家長負擔，台南市5所新建公共化幼兒園於114學年度落成招生，包括台南市立將軍幼兒園、善化區茄拔國小附幼、喜樹附幼、省躬附幼及鴻仁安平非營利幼兒園，市府11日在將軍幼兒園舉行聯合揭牌，由教育部、黃偉哲市長及各園代表共同主持。

黃偉哲表示，感謝教育部補助逾4.3億元興建園舍，歷時5年終於完工啟用。他強調教育是最重要的基礎建設，要讓家長安心、孩子開心，並期勉各園建立優質口碑。

教育局長鄭新輝指出，新園共新增3-5歲班11班及2歲專班7班，提供376個平價名額。公立園所具備穩定師資、健全制度與特色課程，並融入在地文化與環境教育。

五園設計各具特色：將軍幼兒園融合地中海與漁港元素；茄拔附幼以嘉南大圳意象打造開放廊道；喜樹附幼結合黃槿與三合院古樸風；省躬附幼外型活潑如大型遊具；鴻仁安平非營利幼兒園則營造「小森林」氛圍，讓孩子在自然中學習。



教育局表示，未來將持續精進設施與師資，落實平價、優質、普及的教保政策，讓台南成為全台最適合育兒與教育的城市。