國際

川普反擊！AI影片自駕國王戰機「炸屎」　轟紐約抗議者

▲▼川普反擊！AI影片自駕國王戰機「炸屎」　轟紐約抗議者。（圖／翻攝自川普TRUTH）

▲川普AI生成影片，自駕國王戰機「炸屎」。（圖／翻攝自川普TRUTH）

記者許力方／綜合報導

全美各地串連發起「無王日」（No Kings Day）示威遊行，反對川普政府強硬執法，對此總統川普在深夜發布一段誇張的AI生成影片，將自己化身成戰機飛行員，頭戴王冠，飛行在高空對著抗議者「炸屎」，再度引爆爭議。

川普是在全美爆發多場「無王」抗議活動數小時後，於自家真相社群（Truth Social）上發出該影片。19秒的影片中，背景播放著電影《捍衛戰士》主題曲〈Danger Zone〉，AI 畫面顯示川普駕駛著標有「川普國王」字樣的戰機，飛越紐約時代廣場，並向示威人群炸屎。

▲▼川普反擊！AI影片自駕國王戰機「炸屎」　轟紐約抗議者。（圖／翻攝自川普TRUTH）

特寫畫面可見左派網紅席森（Harry Sisson）被濺得一身，氣得他也在X發文反擊：「那架飛機要是載著你那副身材，恐怕根本飛不起來。」還反酸說：「哪位記者能幫我問問川普，為什麼要發一段他在空中往我身上潑糞的影片？謝啦。」

副總統范思（JD Vance）同樣在同一天於左派平台 BlueSky 上發出一段AI惡搞影片，內容顯示川普為自己戴上王冠，化身君主，畫面還插入前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的真實畫面，與民主黨政治人物跪在他面前的橋段，加入了戰局。這段AI反擊片讓川普與范斯再度登上社群熱搜。

更多新聞
川普偷偷鬆綁對等關稅　兩大原因曝光！

川普偷偷鬆綁對等關稅　兩大原因曝光！

美國川普政府近來悄悄放寛對等關稅措施，數十類商品已獲免稅，未來數百類產品也可望享有零關稅待遇。

對和平有重大貢獻！南韓擬頒勳章給川普

對和平有重大貢獻！南韓擬頒勳章給川普

女性易罹患阿茲海默症　研究揭關鍵基因

女性易罹患阿茲海默症　研究揭關鍵基因

持有台積電嗨翻？投資專家提「3大隱憂」

持有台積電嗨翻？投資專家提「3大隱憂」

韓媒：台灣企業高層受邀赴美與川普打高爾夫

韓媒：台灣企業高層受邀赴美與川普打高爾夫

