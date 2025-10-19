女性易罹患阿茲海默症　研究揭X染色體「關鍵基因」

▲研究發現，女性失智症患者多於男性，與基因有關。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）一項新研究破解女性罹患阿茲海默症機率是男性2至3倍的生物學謎團，原來關鍵在於X染色體上的「Kdm6a基因」。Kdm6a基因會促進大腦發炎反應，由於女性擁有2條X染色體，受影響程度相較男性更高，有助解釋女性罹患阿茲海默症、多發性硬化症等疾病比例特別高，同時也為潛在治療干預提供新靶點。

根據UCLA Health新聞稿，這項研究已刊登在醫學期刊《科學轉譯醫學》（Science Translational Medicine），研究團隊透過多發性硬化症小鼠模型實驗，發現關鍵元凶就是X染色體上的「Kdm6a基因」。

由於女性擁有2條X染色體，男性（XY染色體）只有一條，因此女性會接收到促進腦部發炎反應的Kdm6a基因雙倍劑量影響，而發炎是造成老化、阿茲海默症和多發性硬化症的主要因素。實驗發現，當Kdm6a基因及其相關蛋白質被去活化之後，雌性小鼠身上的多發性硬化症類似病狀等獲得顯著改善。

研究也解釋女性更年期腦霧現象的生物學機制。雌激素具有抗發炎和神經保護功能，能平衡X染色體驅動的發炎反應，但更年期雌激素下降，這種保護機制便會失效。

UCLA健康中心多發性硬化症計畫主任沃斯庫爾（Dr. Rhonda Voskuhl）表示，多發性硬化症與阿茲海默症對女性的影響比男性更高，大約是男性的2至3倍，且約有三分之二的健康女性更年期時會出現腦霧（brain fog）現象，這些新發現說明了原因，並指明針對這些問題的新治療方向。

研究團隊還發現，糖尿病藥物二甲雙胍能有效抑制Kdm6a基因產生的蛋白質活性。