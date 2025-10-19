持有台積電股票嗨翻了！投資專家提「3大隱憂」：風險高難評估

▲專家分析是否該持有台積電股票。（圖／ETtoday資料照）

記者羅翊宬／綜合報導

信奉股神「巴菲特」價值投資策略的專家霍華德（Michael B. Howard）表示，儘管股民若三年前買進晶圓代工龍頭台積電（TSMC）的股票、並持續緊抱，迄今已大賺近5倍，但他仍基於三大疑慮，將台積電評為「持有」或「賣出」，其中包括台海緊張情勢的潛藏危機。

霍華德在Seeking Alpha投資平台的文章中指出，台積電雖是全球最大的晶片製造商，並因NVIDIA（NVDA）及AI超級趨勢受益而過去三年股價大漲，但仍面臨三大投資風險。

首先，產業鏈重疊問題明顯。台積電依賴ASML的晶片製造設備，而晶片則供NVIDIA、微軟（MSFT）、Meta、Google、亞馬遜等科技巨頭使用，整條產業鏈成功高度依賴AI採用，投資集中於台積電意味著承擔整條鏈的成敗風險。

霍華德指出，儘管台積電具技術優勢，但並非其他公司無法模仿的護城河，且為維持領先地位需將大部分營運現金流投入資本支出，持續升級至5奈米以下製程。相較之下，NVIDIA與微軟在既有客戶基礎與切換成本上更具護城河，吸引力相對更高。

其次，估值偏高也是風險之一。台積電市盈率已達34倍，遠高於典型新興市場企業的水平。雖過去十年EPS年複合增長率約 19%，但考慮到台積電身處台灣，面臨地緣政治與經濟不確定性，其高估值難以合理化。

霍華德認為，新興市場公司估值通常偏低，是因為其服務的經濟體成長不如美國穩定；台積電雖透過在美國設廠部分緩解風險，但仍無法完全消除鄰近政治對手的潛在威脅。

第三，地緣政治與軍事風險不可忽視。霍華德表示，中國可能透過經濟封鎖等手段施壓台灣，迫使其屈服。中國沿海警衛軍事化、渡輪改裝以運載坦克、核武擴張等動作，也顯示其統一台灣計畫真實且升高。霍華德認為，投資者無法精確評估這些風險，即使台積電未來成長潛力大，高估值仍難以合理化。

綜合而言，雖台積電是全球最大、技術最先進的晶片製造商，且在AI超級趨勢中具關鍵角色，但資本密集高、估值偏高，以及台海局勢帶來的政治與軍事風險，使其對部分投資人仍屬高風險標的。霍華德建議，對能承受上述風險的投資者，可維持「持有」；對警覺中國軍事行動及統一計畫的投資者，則應考慮「賣出」。