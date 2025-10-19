川普偷偷鬆綁對等關稅！美擬「零課稅」數百商品　兩大原因曝光

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府近來悄悄放寛對等關稅措施，數十類商品已獲免稅，未來數百類產品也可望享有零關稅待遇。美媒近日披露，川普政府此舉背後有兩大主因：一是為了避免高等法院裁定關稅違法後須返還關稅收入；二是考量部分商品在美國根本無法生產，課徵對等關稅既無意義又徒增成本。

根據美媒《華爾街日報》，川普政府4月援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向全球各國課徵「對等關稅」，當時美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）強調「不會有例外」。但隨著業界壓力升高，他在7月改口，承認美國無法生產的產品應可採零關稅進口。

美國總統川普9月5日簽署的行政命令《調整關稅範圍並建立實施貿易及安全協定》中，附錄二（Annex II）列出包括黃金、LED燈、金屬與化學製品等進口項目，將免除對等關稅；而附錄三（Annex III）則預告，一旦美國與其他國家達成協議，數百類無法在美國種植、開採或生產的商品，如特定農產品、飛機零組件及製藥用途物品，也可望享有免稅待遇。

行政命令同時授權商務部與美國貿易代表署可自行批准豁免，簡化程序。

知情人士透露，川普政府內部愈來愈多官員主張，美國無法自行生產的商品應降低關稅。

前白宮國家經濟會議副主任艾森斯坦（Everett Eissenstat）指出，這項思維已在政府內部「逐漸成形」。另一關鍵原因則是，高等法院將於11月初就川普援引IEEPA課稅是否合法進行辯論，若最終被裁定違憲，川普政府可能須退還大部分關稅收入，因此提前鬆綁有助降低潛在損失。

不過，川普仍透過《1962年貿易擴張法》第232條（Section 232）強化對部分進口產品的管制，並以「國家安全」為由課稅，目前涵蓋鋼鐵、汽車、重型卡車與藥品等產業，美方也正針對半導體展開232調查，預計後續公布新一波關稅措施。

白宮官員強調，新行政命令將使關稅政策更具彈性，未來與各國達成協議時，不需再逐一發布行政命令。保護主義組織「繁榮美國聯盟」（Coalition for a Prosperous America）執行副總裁亞科維拉（Nick Iacovella）表示，對美國無法生產的產品徵稅「毫無意義」，232條款才是推動製造業回流的有效工具。

此外，美國消費者品牌協會（Consumer Brands Association）早在3月便致函川普政府，要求讓可可、咖啡、燕麥、香料及熱帶水果等免稅，這些商品如今多被納入附錄三，未來有望隨貿易協議生效而正式獲得豁免。