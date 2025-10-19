　
國際

台灣企業高層受邀與川普打高爾夫　台日韓商界大老齊聚海湖莊園

▲▼海湖莊園外聚集川普的支持者。（圖／達志影像／美聯社）

▲海湖莊園外聚集川普的支持者。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓媒體透露，台灣、日本及南韓多位企業高層於美國時間18日，受邀前往美國佛羅里達州海湖莊園，與美國總統川普齊聚打高爾夫球。據傳，此行由日本軟銀集團創辦人兼社長孫正義主動邀約，外界關注雙方是否討論半導體、電動車、電池、造船等產業對美投資及關稅議題，成為此次聚會焦點。

根據《韓聯社》，川普於18日上午9時8分從海湖莊園出發前往位於西棕櫚灘（West Palm Beach）的私人高爾夫球場。媒體觀察，一輛行駛在空蕩街道的黑色車輛內，疑似是川普的男子戴著打高爾夫球時習慣戴的白色帽子。川普下午4時50分離開，車隊由兩輛同型黑色禮車組成，前後均插有美國國旗，而後車乘坐的仍是戴白色高爾夫帽的川普。

出席打高爾夫球的南韓企業家包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨及韓華集團副會長金東官等人，此行是南韓主要企業高層首度集體與美國總統及政界高層打高爾夫球，具有前所未有的歷史意義。

▲▼2025年7月29日，川普在蘇格蘭川普國際高爾夫球場開幕式上開球。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025年7月29日，川普在蘇格蘭川普國際高爾夫球場開幕式上開球。（圖／達志影像／美聯社）

當天，來自台灣、日本、南韓的企業高層們並非自行開車，而是乘坐公路豪華巴士從機場前往高爾夫球場，途中有警方進行交通管制，確保安全。據傳，孫正義則在附近五星級飯店大廳現身，陪同其他企業高層，顯示此次聚會具備高度組織性。

由於高爾夫球場及周邊林木茂密，媒體無法直接觀察球場內部，且白宮不願對外公布參加者的分組及球局細節。

報導分析，即便企業未與川普同組打球，但在比賽前後、午餐或休息期間進行交流的可能性高。此次聚會恰逢南韓政府經濟及通商官員全力赴美協商貿易議題，以及南韓即將在月底舉行亞太經合會（APEC），並安排韓美元首會談，因此外界關注雙方可能就關稅、投資環境、半導體、電動車、電池及造船等領域討論合作細節。

報導指出，川普此次是重返白宮後第11次在海湖莊園打高爾夫，活動將近8小時，推測雙方有充足時間進行深入對話。當天高爾夫球場出入口及道路均由警方嚴密管制，球場對面公園也聚集川普支持者揮舞旗幟及標語表達支持，而當地反川普的「無王日」抗議則並未在附近引發衝突。

10/18 全台詐欺最新數據

台灣企業高層受邀與川普打高爾夫　台日韓商界大老齊聚海湖莊園

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

川普高爾夫台日韓孫正義三星電子李在鎔南韓海湖莊園

