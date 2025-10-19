授川普最高榮耀！南韓考慮頒發「無窮花勳章」：對和平有重大貢獻

▲南韓總統李在明、美國總統川普於美東時間8月25日在白宮進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普預計本月27至29日出訪日本後，將於29日抵達南韓展開為期2天1夜的國賓行程。南韓總統辦公室透露，正研擬以最高禮遇接待川普，並考慮頒授象徵國家最高榮譽的「無窮花大勳章」，以表彰其對韓美同盟及韓半島（朝鮮半島）和平的貢獻。

根據韓媒《中央日報》，南韓總統辦公室今（19）日表示，為了確保川普的訪韓行程能夠有深度、具有內涵，目前正針對日程與禮遇細節進行詳細討論，其中包括授勳方案。一名官員透露，「我們正在檢討多種方式，以確保最高層級的外交禮遇。」

據悉，無窮花大勳章是依據南韓《總統令》所設立的最高勳章，過去多頒授給歷任總統夫婦以及對南韓國防安全與發展有重大貢獻的友邦元首。

川普此行預計先於27至29日訪問日本，之後於29日抵達南韓，展開1晚2天的國賓訪問，並將與南韓總統李在明舉行美韓首腦會談。外界推測，他也可能在亞太經合會（APEC）期間與中國國家主席習近平舉行會晤。

此次訪韓也被視為川普亞洲行的重要一站，行程可能包括出席（APEC峰會以及一系列高層會談。

另一方面，美媒《CNN》日前引述多名消息人士指出，川普政府內部討論與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩重新進行會談的可能性，但尚未擬定具體時間或實質計畫。

對此，南韓總統辦公室回應，稱韓美雙方將針對包括美國與北韓對話在內的對北韓政策保持密切溝通與協調，並重申為了韓半島和平與解決北韓核問題，始終在與北韓對話上保持開放態度。