基北北桃消防專技聯盟共學　提升設備設計與監造能量

▲基北北桃消防專技交流，聯手強化設備設計與監造實務。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為精進消防設備人員的專業職能，基隆市消防局依循「基北北桃共同生活圈」災防合作架構，舉辦跨區域消防專業技術人員設計與監造實務講習，並邀請台北市、新北市及桃園市政府消防局蒞臨指導。同時，基隆市消防設備士公會、臺北市消防設備師士公會、新北市消防設備師公會，以及桃園市消防設備師士公會也共同參與。

基隆市消防局表示，自2023年6月21日《消防設備人員法》施行以來，已建立更完善的專業技術人員管理制度與責任規範，進一步提升公共安全標準。本次講習邀請中央警察大學簡賢文教授、臺北市消防設備師公會理事長彭志傑，以及財團法人消防安全中心基金會副執行長洪嘉飛擔任講師，分享專業見解與實務經驗。

三位講師分別講授「台灣人文社會消防安全、火災安全與公共安全之風險辨識與減災對策溝通作業」、「消防工程監造執業型態及注意事項」，以及「透過撒水頭認證測試窺探其科學原理」等課程。講習結束後舉辦聯合交流座談，以蒐集各界意見，促進基北北桃地區專技人員之間的溝通與合作，建立共同的執業標準與共識。

消防局長游家懿於會中表示，消防設備人員在火災預防工作中扮演關鍵角色，場所防火安全有賴於消防安全設備的穩定運作。期許透過彼此專業交流與制度統一，持續精進技術品質，減少火災發生，共同守護基北北桃生活圈市民的安全。