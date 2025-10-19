上千車迷、600車齊聚基隆轉運站！瑞芳警攔查136輛全程零事故

▲▼車友自發舉辦的「CAR SHOT TODAY 車輛拍攝聚會」活動圓滿落幕。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、楊欣兒／基隆報導

由車友自發舉辦的「CAR SHOT TODAY 車輛拍攝聚會」活動，18日上午在基隆市調和街轉運站登場，吸引近千名車迷、約600輛汽車參與。由於活動地點鄰近瑞芳與基隆交界，新北市警局瑞芳分局主動派員維持秩序，全程以「尊重熱情、守護安全」為原則，讓活動圓滿落幕。

▲▼車友自發舉辦的「CAR SHOT TODAY 車輛拍攝聚會」活動圓滿落幕。（圖／記者郭世賢翻攝）



瑞芳分局指出，活動自上午8時開始，現場氣氛熱烈，車友多以展示愛車與交流拍攝為主，絕大多數人遵守交通規範，展現成熟有禮的車迷文化。警方除在臺62線、臺2線等主要幹道及周邊道路加強疏導外，也協助指引車流，確保交通順暢、避免壅塞。

勤務期間，警方針對可疑改裝車與危險駕駛加強攔查，共檢查136輛車，通報噪音車12件、取締各類違規56件，均為少數涉及競速或危險駕車者。整體秩序良好，全程未傳出交通事故，展現警方執法與車友自律並行的正面成果。

瑞芳分局呼籲，車聚活動是展現熱愛與交流的平台，但安全駕駛才是彼此共同的語言。警方將持續秉持柔性執法、溫暖守護的態度，與車友一同守護每一段通往家的平安旅程。